Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ambil Alih Pengendalian VISI via Harmoni Semesta Investama

Pasangan selebritis ini resmi menjadi pengendali baru PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) setelah perusahaan investasi mereka, PT Harmoni Semesta Investama, mengakuisisi 61,85% saham VISI senilai Rp178,75 miliar. Transaksi ini adalah langkah strategi ekspansi bisnis mereka di tengah persiapan IPO RANS Entertainment.

Pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina resmi menjadi pengendali baru PT Satu Visi Putra Tbk ( VISI ) melalui perusahaan investasi PT Harmoni Semesta Investama dengan total nilai transaksi mencapai Rp178,75 miliar.

Akuisisi ini telah diselesaikan setelah PT Harmoni Semesta Investama mengambil alih 1,90 miliar saham VISI atau setara 61,85% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan. Pengambilalihan saham dilakukan dari pemegang saham sebelumnya, David Dwiputra, pada 11 Februari 2026 dengan harga Rp94 per saham. PT Harmoni Semesta Investama, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Banten, memiliki struktur permodalan di mana Nagita Slavina Mariana Tengker menguasai 51% saham dan Raffi Farid Ahmad memiliki 49%.

Nagita затем menjadi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) yang secara efektif mengendalikan perusahaan pemegang saham pengendali VISI. Dalam susunan pengurus, Raffi Ahmad menjabat sebagai Komisaris sedangkan Nagita Slavina sebagai Direktur. Transaksi ini disebut sebagai bagian dari strategi investasi, pengembangan usaha, dan ekspansi bisnis yang diharapkan dapat meningkatkan akses pendanaan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai pengendali baru, pihak baru wajib melakukan penawaran tender wajib sesuai ketentuan POJK Nomor 9/2018.

Alasan spesifik di balik akuisisi belum diketahui, namun hal ini terjadi menyusul isu pencatatan saham perdana RANS Entertainment yang selama ini menjadi bisnis utama Raffi dan Nagita. Raffi Ahmad menyatakan bahwa RANS Entertainment masih dalam proses penguatan infrastruktur sebelum melaksanakan IPO di Bursa Efek Indonesia, dengan target "RANS to the moon" melalui pengenalan partner-partner baru secara bertahap





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