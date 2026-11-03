Rafael Struick Raih Kepercayaan Dewa United Banten FC di BRI Super League 2026/27

Penampilan positif Rafael Struick di Dewa United Banten FC menjadi modal berharga untuk panggilan timnas. Pemain ini menunjukkan kemajuan taktis di BRI Super League 2026/27.

Rafael Struick mulai menunjukkan perkembangan positif dalam performa bersama Dewa United Banten FC pada ajang BRI Super League musim 2026/27. Penyerang muda ini semakin sering mendapat kepercayaan tampil dalam lineup utama tim.

Kehadirannya di lapangan hijau telah mampu menjalankan perannya dengan baik dalam skema permainan yang diterapkan oleh skuad Tangsel Warriors. Perkembangan ini mencatatkan kemajuan signifikan bagi karier klub maupun individu pemain.

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Performa Klub Modal Penting Timnas

Walaupun belum ada kepastian resmi mengenai peluang panggilannya, performa tinggi di level klub menjadi modal penting bagi pemain muda ini. Langkah strategis tersebut ditujukan untuk menarik perhatian tim pelatih Garuda di kancah internasional.

Struick memiliki tanggung jawab besar dalam membantu sirkulasi permainan tim. Kontribusinya meliputi membuka ruang bagi rekan setim dan menjalankan instruksi taktis yang diberikan pelatih.

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Peningkatan Taktis Menarik Pelatih Brasil

Pelatih asal Brasil tersebut secara terbuka menilai bahwa Rafael mengalami kemajuan yang cukup baik dalam memahami tugasnya. Ia juga dituntut untuk melakukan tekanan terhadap pemain lawan secara konsisten.

Kemampuan ini membuktikan bahwa Struick tidak hanya sekadar mengandalkan kemampuan fisik semata. Namun ia juga mampu membaca situasi permainan dengan lebih matang di setiap babak.

Prediksi ACL Elite dan Konteks Lain

Di sisi lain, terjadi prediksi pertandingan Al Ittihad versus Al Ain di kompetisi ACL Elite. Tim tuan rumah dinilai lebih diunggulkan dalam laga sengit tersebut.

Informasi tambahan mengenai lokasi Graha Pena Lt.2 di Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210 tercatat sebagai konteks lain yang terpisah dari perkembangan sepak bola Struick.