Rafael Benítez Komentar Tawaran Real Madrid untuk Julián Álvarez, Sebut Harga Ditentukan Pasar

Mantan pelatih Real Madrid, Liverpool, dan Valencia, Rafael Benítez, memberikan komentar terkait tawaran Real Madrid untuk Julián Álvarez dari Atlético Madrid. Benítez mengatakan harga tinggi untuk penyerang Argentina tersebut ditentukan oleh kondisi pasar saat ini, dengan mengutip contoh transfer Fernando Torres ke Liverpool 18 tahun lalu. Ia juga menyoroti kelangkaan penyerang berkualitas seperti Álnandez dan berbagi pandaan tentang perbandingan antara Álvarez dan Erling Haaland.

Rafael Benítez , mantan pelatih Real Madrid , Liverpool, dan Valencia, mengomentari tawaran yang diajukan Real Madrid untuk mendatangkan Julián Álvarez dari Atlético Madrid . Dalam wawancara dengan program "El Larguero" di stasiun radio Spanyol "Cadena SER", Benítez mengatakan bahwa harga tinggi yang diminta untuk penyerang Argentina tersebut tidak hanya ditentukan oleh klub penjual, melainkan dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini.

Dia menambahkan: "Hal ini mengejutkan bagi saya, karena nama-nama lain juga disebutkan. Julian adalah pemain hebat tanpa diragukan lagi, tetapi masalahnya harga tidak lagi berada di tangan Anda... Pasarlah yang menentukannya.

" Benitez mengutip pengalamannya sendiri bersama Liverpool 18 tahun lalu, saat merekrut Fernando Torres dari Atletico Madrid seharga 20 juta poundsterling, atau sekitar 30 juta euro saat itu, yang merupakan transfer termahal dalam sejarah klub Inggris tersebut pada masa itu. Dia melanjutkan: "Dulu kami menganggap 30 juta euro sebagai angka yang fantastis untuk Torres.. Hari ini, pembicaraan tentang 150 juta euro terdengar mahal, tapi itu hanyalah harga pasar.

Seorang penyerang murni yang terus mencetak gol dan tampil konsisten seperti Julian, nilainya bisa mencapai 100 atau 150 juta euro. Sulit menentukan angka pasti, tapi jika dia terus mempertahankan levelnya, dia mungkin pantas mendapatkan jumlah tersebut.

" Marak laporan mengenai masa depan Alvarez. Setelah Barcelona, Arsenal, dan Paris Saint-Germain menunjukkan minat, Real Madrid ikut dalam persaingan dengan tawaran sebesar 150 juta euro. Namun, Atletico Madrid menolak tawaran tersebut dengan tegas, menegaskan bahwa pemain tersebut "tidak dijual". Benítez menyoroti kelangkaan penyerang sekelas Álvarez di pasar saat ini, menggambarkannya sebagai tipe "laba-laba", merujuk pada kemampuannya bergerak di seluruh area serangan.

Ketika ditanya tentang perbandingan antara Alvarez dan Erling Haaland, pelatih asal Spanyol itu menolak untuk memihak, dan berkata: "Itu tergantung pada formasi Anda. Jika Anda memiliki dua sayap cepat yang mahir dalam memberikan umpan silang, Haaland akan lebih baik dalam bola-bola udara... Namun, jika Anda menginginkan penyerang yang bergerak di antara lini dan menghubungkan permainan, Julian adalah pilihan yang tepat.

" Analisis Benítez memberikan perspektif mendalam tentang dinamika pasar transfer modern. Ia menggarisbawahi bagaimana nilai pemain telah melambung牙齿 insignificant dibandingkan dengan era awal kariernya. Fakta bahwa Fernando Torres dibeli dengan harga 30 juta euro dianggap luar biasa di masa itu, sementara sekarang angka 150 juta euro untuk Álvarez dianggap wajar oleh banyak pihak, menunjukkan inflasi yang masif dalam industri sepak bola.

Benítez mencatat bahwa kelangkaan striker berkualitas tinggi seperti Álvarez yang memiliki kemampuan gerak cerdas dan konsistensi goalscorer membuatnya layak mendapatkan harga premium. Ia juga menekankan bahwa nilai pasar tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh klub penjual melainkan oleh dinamika supply and demand global. Berkaitan dengan comparision dengan Haaland, Benítez menunjukkan kebijaksanaan tak memihak dan lebih fokus pada konteks taktis.

Pendapatnya bahwa Haaland unggul dalam aerial duels dan positioning di kotak penalti sementara Álvarez unggul dalam movement between lines dan playmaking mencerminkan pemahaman mendalam tentang kelebihan masing-masing striker. Hal ini penting bagi klub yang ingin berinvestasi pada penyerang karena menunjukkan bahwa pilihan harus disesuaikan dengan sistem permainan dan karakteristik pemain penunjang. Benítez juga mengindikasikan bahwa eksistensi pencilan seperti Álvarez yang bisa beroperasi sebagai "laba-liba" sangat langka dan oleh karena itu sangat berharga.

Konteksnya, tawaran Real Madrid 150 juta euro untuk Álvarez ditolak tegas oleh Atlético Madrid menegaskan posisi kuat klub dalam mempertahankan pemain andalannya. Meskipun banyak klub besar showing interest, Atleti tampak tidak bergerak. Pernyataan Benítez menambah wawanara bahwa meskipun angka 150 juta euro terlihat menggiurkan, untuk pemain dengan kualitas dan potensi Álvarez, itu mungkin hanya setimpal dengan valuenya di pasar saat ini. Pengalaman pribadi Benítez dengan Torres memberikan kredibilitas terhadap pandangannya tentang bagaimana harga transfer bisa melonjak drastis dalam dua dekade





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transfer Real Madrid Atlético Madrid Julian Alvarez Rafael Benítez Fernando Torres Erling Haaland Pasar Transfer Sepak Bola La Liga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tikung Barcelona, Real Madrid Siapkan Dana 150 Juta Poundsterling untuk Julian AlvarezReal Madrid menyiapkan tawaran150 juta poundsterling untuk membajak Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Read more »

Real Madrid Tawar Julian Alvarez Rp3,13 Triliun, Atletico Madrid Tertawa Terbahak-bahakReal Madrid mengajukan tawaran 150 juta euro untuk Julian Alvarez, tetapi Atletico Madrid langsung menolak dan membalas dengan ejekan di media sosial.

Read more »

Klarifikasi Atletico Madrid Soal Tawaran Untuk Julian Alvarez dari Real Madrid: Catut Nama Paus dan BarcelonaAtletico Madrid resmi menolak tawaran 150 juta euro Real Madrid untuk Julian Alvarez dan membalas dengan sindiran tajam di media sosial.

Read more »

Atletico Madrid Tolak Tawaran Rp2,69 Triliun dari Real Madrid untuk Julian AlvarezReal Madrid secara resmi mengajukan penawaran transfer senilai 150 juta euro untuk memboyong striker Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Read more »