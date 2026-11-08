Radithya Bayu Wardana Target Semifal Yogyakarta International Challenge 2026

Juara dunia junior Radithya Bayu Wardana menyasarkan babak semifinal di turnamen Yogyakarta International Challenge 2026 usai dominasi bersama PB Djarum.

Radithya Bayu Wardana, juara dunia junior tunggal putra, mengukuhkan diri sebagai tulang punggung utama tim U-19 putra PB Djarum. Kontribusinya yang krusial berhasil membantu klub tersebut mempertahankan Piala Liem Swie King untuk keenam kali berturut-turut di ajang Superliga Junior. Kemenangan beruntun ini terjadi di GOR Djarum, Kudus, Jawa Tengah, pada Minggu (8/11/2026).

Target Individual Radithya untuk Yogyakarta

Setelah kesuksesan tim, Radithya secara eksplisit menetapkan target pribadi untuk menembus babak semifinal pada turnamen Yogyakarta International Challenge 2026. Turnamen bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, dari tanggal 17 hingga 22 November mendatang. Ini merupakan ajang kategori International Challenge ketiga yang akan ia ikuti dalam kalender kompetisi saat ini.

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Performa Dominan di Superliga Junior

Radithya membawa modal kepercayaan diri tinggi ke Yogyakarta berkat penampilannya yang tanpa cela di Superliga Junior. Dalam tiga pertandingan yang dijalani, pebulu tangkis 18 tahun asal Tanjung Pinang, Riau, tersebut tidak pernah kehilangan satu gim pun. Ia berhasil melahap enam gim penuh dengan kemenangan telak untuk setiap lawannya.

Detail Kemenangan di Final Superliga

Keberhasilan tim PB Djarum di puncak klasemen didukung oleh performa luar biasa Radithya di babak final. Ia tampil di laga pertama dan sukses mengalahkan wakil klub Jaya Raya Jakarta, Maharishiel Timotius Gain. Pertandingan berlangsung selama 31 menit dengan skor akhir 15-9 dan 17-15, menunjukkan konsistensi tinggi dari pebulu tangkis kelahiran Tanjung Pinang tersebut.

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Perencanaan Strategis Tanpa Coach

Radithya mengakui bahwa target semifalnya belum menjadi pembahasan resmi dengan jajaran pelatih PB Djarum. Ia menegaskan bahwa ambisi tersebut murni berasal dari inisiatif sendiri setelah merasakan atmosfer kemenangan di World Junior Championship 2026 pada bulan lalu. Kepastian mental ini menjadi bekal psikologis utama dalam menghadapi tekanan kompetisi internasional tingkat lanjut.

Langkah Menuju Stage Berikutnya

Penampilan konsisten Radithya menandai transisi penting dari kesuksesan tingkat junior menuju kompetisi senior yang lebih keras. Dengan raihan prestasi World Junior Championship 2026 dan dominasi di Superliga Junior, ekspektasi terhadap potensi internasionalnya semakin meningkat. Langkah selanjutnya adalah menguji kemampuan teknis di tengah persaingan sengit pada turnamen Yogyakarta International Challenge November ini.