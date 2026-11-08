Radithya Bayu Targetkan Level Senior Alwi Farhan Setelah Juara Dunia Yunior 2026

Juara dunia bulu tangkis juniior Radithya Bayu Wardhana menargetkan level senior Alwi Farhan dengan latihan ekstra. Pelatnas PB Djarum menekankan disiplin fisik dan mental untuk menghadapi persaingan global.

Juara dunia bulu tangkis tunggal putra junior Radithya Bayu Wardhana telah menetapkan target ambisius untuk menyaingi level Alwi Farhan di kompetisi senior. Pencapaian emas di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2026 di Mesir, yang berlangsung pada Oktober 2026, menjadi modal utama bagi atlet muda dari Pelatnas PB Djarum ini. Ia menyadari sepenuhnya bahwa gelar internasional tersebut bukan akhir dari perjalanan, melainkan fondasi keras yang membutuhkan kerja ekstra untuk menembus puncak dunia senior.

Strategi Latihan dan Transisi ke Level Senior

Radithya Bayu Wardhana menyatakan komitmennya untuk meningkatkan intensitas latihan guna mendekati standar Alwi Farhan, yang saat ini menempati posisi nomor satu di pelatnas dan peringkat ke-10 dunia berdasarkan data Peringkat Periode 45 atau 3 November 2026. Proses transisi dari kategori junior ke senior menuntut perubahan pola pikir dan disiplin yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Pelatnas PB Djarum menyadari bahwa label juara dunia tidak serta merta menjamin keberhasilan di kancah elit, sehingga persiapan fisik dan mental harus dioptimalkan secara maksimal.

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Asisten pelatih tunggal putra Pelatnas Pratama, Ihsan Maulana Mustofa, menjelaskan bahwa aspek non-teknis menjadi fokus utama dalam masa transisi ini. Tanggung jawab atlet tidak lagi hanya soal performa di lapangan, melainkan juga manajemen gaya hidup, nutrisi, dan istirahat. Semua elemen tersebut harus dijaga dengan standar profesional tinggi untuk memastikan atlet mampu bersaing di tengah persaingan global yang semakin sengit.

Analisis Performa Final dan Keunggulan Mental

Dalam acara apresiasi atlet di Kudus, Jawa Tengah, pada Sabtu (8/11/2026), Radithya Bayu kembali mengingat perjuangannya di final Kejuaraan Dunia Junior 2026 melawan rekan senegaranya, Fardhan Rainanda Joe. Kemenangan dengan skor 15-8, 11-15, dan 15-8 ini membuktikan kesiapan mentalnya dalam tekanan tinggi. Sistem skor 3 x 15 poin yang digunakan dalam kejuaraan tersebut, dan akan diterapkan dalam turnamen BWF tahun 2027, menuntut ketahanan fisik yang luar biasa dari para pemain.

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Radithya mengakui bahwa ia sempat merasakan gugup di awal pertandingan. Namun, setelah berhasil menembus babak semifinal, tekanan yang ia rasakan mulai berkurang secara signifikan. Kemampuan untuk melepaskan tekanan ini menjadi kunci kenyamanan bermain di partai penentuan. Ketenangan dan fokus yang dimilikinya, meskipun cenderung tidak ekspresif secara fisik, justru menjadi kelebihan strategis yang membantunya tetap tenang di bawah tekanan lawan.

Warisan Gelar dan Persaingan di Pelatnas

Pencapaian Radithya Bayu menandai kelanjutan tradisi sukses Indonesia di bulu tangkis junior. Ia kini menjadi penerus gelar juara dunia junior tunggal putra yang sebelumnya diraih oleh Alwi Farhan pada tahun 2023. Alwi Farhan tercatat sebagai juara dunia tunggal putra junior pertama dari Indonesia sejak ajang ini dimulai pada tahun 1992. Perjalanan Alwi yang berhasil menembus posisi nomor satu di pelatnas dalam waktu tiga tahun setelah gelar junornya, menjadi referensi nyata bagi Radithya.

Persaingan di dalam pelatnas juga semakin ketat dengan kehadiran atlet-atlet potensial lainnya. Moh Zaki Ubaidillah, juara Asia junior 2025, telah berhasil menembus level utama. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020, perlahan bangkit dari cedera. Kehadiran senior berpengalaman seperti Anthony dan posisi Alwi di papan atas dunia menciptakan lingkungan pelatihan yang kompetitif dan menantang bagi atlet muda.

Dampak Prestasi bagi Sistem Bulu Tangkis Indonesia

Prestasi Indonesia di Kejuaraan Dunia Junior 2026 tidak hanya局限于 pada tunggal putra. Pasang ganda campuran Luthfi Habibi dan Dian Ramadhani Mukti juga meraih emas, menambah total medali emas Indonesia menjadi dua. Pencapaian ini didukung oleh perunggu dari beregu campuran dan medali perunggu lain dari pasangan ganda campuran Raihan Daffa Edsel Pramono dan Atresia Naufa Candani.

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Eskar Denatara, manajer tim Indonesia, menilai bahwa hasil ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki bibit-bibit unggul yang mampu bersaing di level dunia sejak kategori junior. Ia menekankan pentingnya keyakinan dan kebanggaan sebagai modal utama. Sementara itu, Yoppy Rosimin dari Djarum Foundation melihat prestasi ini sebagai penguat bagi klub-klub untuk terus menelurkan juara di sektor lainnya. Sistem kompetisi dalam negeri seperti Sirkuit Nasional juga dinilai berjalan baik, meski masih perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan atlet.