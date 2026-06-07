Rachel dan Febi Mengambil Pelajaran Berharga Usai Tumbang dari Ganda Putri Nomor 1 Dunia di Indonesia Open 2026

Pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum, kalah di semifinal Indonesia Open 2026 melawan Liu Sheng Shu dan Tan Ning. Mereka mengakui masalah komunikasi dan menekankan pentingnya fokus mental untuk turnamen selanjutnya.

Pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia, Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum , harus menelan kekalahan di babak semifinal Indonesia Open 2026 setelah berhadapan dengan wakil Tiongkok, Liu Sheng Shu dan Tan Ning, yang sedang menduduki peringkat nomor satu dunia.

Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu malam, 6 Juni 2026, di Istora Senayan, Jakarta, berakhir dengan skor 17‑21 dan 16‑21, menandakan kemenangan dua game berturut‑turut bagi Liu/Tan. Selama 39 menit laga, Rachel dan Febi berjuang keras namun tidak mampu menahan serangan agresif lawan yang terus menekan dari barisan depan hingga belakang lapangan. Kegagalan dalam menjalankan taktik yang telah dipersiapkan, khususnya dalam hal koordinasi komunikasi antar pemain, menjadi penyebab utama kekalahan mereka.

Sejumlah momen kritis menampilkan kebingungan dalam pembagian peran, sehingga poin‑poin penting sering kali terlewatkan atau berubah menjadi peluang bagi lawan. Usai pertandingan, Rachel mengakui bahwa komunikasi yang kurang lancar di antara mereka menjadi faktor penentu hasil.

"Ada salah pengertian di beberapa poin, dan komunikasi kami terputus di situ. Ini memang sudah dibicarakan dengan pelatih sebelumnya, tapi pada lapangan ternyata tidak berjalan sesuai rencana," ungkapnya dengan nada menyesal namun tetap konstruktif. Febi menambahkan, "Mereka (Liu/Tan) memiliki tekanan serangan yang luar biasa, sehingga kami kewalahan. Namun, kami harus belajar untuk tidak terlalu lama meratapi kesalahan, melainkan cepat kembali fokus ke permainan selanjutnya.

" Meskipun hasilnya tidak memuaskan, Rachel dan Febi menegaskan bahwa pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi mereka ke depan. Kedua atlet menyoroti pentingnya fokus mental dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah kesalahan.

"Pelajaran terpenting adalah jangan terjebak pada satu kesalahan terlalu lama; kita harus segera mengembalikan fokus ke taktik dan eksekusi yang tepat," terang Febi. Rachel menambahkan bahwa dukungan penonton Indonesia yang memadati Istora menjadi sumber semangat tambahan.

"Berkompetisi di rumah dengan dukungan penonton memang memberi energi positif, tetapi tetap harus diimbangi dengan kesiapan mental yang kuat," katanya. Dengan semangat baru, pasangan ini berharap dapat memperbaiki komunikasi dan strategi mereka untuk menembus babak final pada turnamen berikutnya serta meningkatkan kinerja di ajang internasional lainnya. Sementara itu, Indonesia masih menyiapkan dua wakil di final partai tunggal putra, Jonatan Christie, dan partai ganda putra Raymond Indra dengan Nikolaus Joaquin, yang akan bertarung besok untuk mengincar gelar juara di turnamen ini





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Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 Ganda Putri Rachel Allessya Rose Febi Setianingrum

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