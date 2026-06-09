Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Mengawali Langkah di BWF World Tour Super 500 Australian Open 2026

Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menjadi juara bertahan BWF World Tour Super 500 Australian Open 2026. Mereka mengawali langkah di kompetisi tersebut dengan kemenangan atas pasangan Korea Selatan Kim Yu Jung/Lee Yu Lim di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Selasa, dengan skor 16-21, 21-16, 21-15.

Rachel Allessya Rose / Febi Setianingrum menjadi juara bertahan BWF World Tour Super 500 Australian Open 2026. Mereka mengawali langkah di kompetisi tersebut dengan kemenangan atas pasangan Korea Selatan Kim Yu Jung / Lee Yu Lim di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Selasa, dengan skor 16-21, 21-16, 21-15.

Setelah kehilangan gim pembuka, pasangan ganda putri ini mencoba bermain lebih sabar, memperkuat pertahanan, dan mengontrol arah permainan. Kemenangan itu menjadi modal penting bagi mereka yang datang ke Australian Open dengan status berbeda dibanding tahun lalu. Mereka sekarang menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Sementara itu, Rachel mengatakan keberhasilan mereka menembus semifinal Indonesia Open pekan lalu membuat persiapan fisik menjadi perhatian utama.

Dengan jadwal turnamen yang berdekatan, pemulihan dan pengondisian tubuh menjadi bagian penting sebelum tampil di Sydney. Makan, tidurnya teratur dan coba pengkondisian di latihan-latihannya agar bisa fit terus, kata Rachel. Dengan kemenangan tersebut, pasangan ganda putri ini melangkah ke babak kedua Australian Open 2026, Rabu (10/6), dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan yang mengalahkan wakil tuan rumah Lillian Cao/Yuran Zhang dengan 21-8, 21-3





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BWF World Tour Super 500 Australian Open 2026 Rachel Allessya Rose Febi Setianingrum Kim Yu Jung Lee Yu Lim

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