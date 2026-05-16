Race.inc, Jakarta's Odd-day Simulation Racing Experience

In the Entertainment District of PIK 2, Race.inc offers a unique way to spend the long weekend in Jakarta. This not-so-common simulation race track lets you experience the thrill of Formula 1 racing in a realistic and enjoyable way, complete with triple screens and force-feedback technology. The experience is suitable for both Formula 1 fans as well as those who just want to try something new.

Arena balap Race.inc di PIK 2 menyediakan simulator balap bagi warga Jakarta untuk menikmati libur panjang secara seru. Pengunjung dapat merasakan sensasi balapan Formula 1 yang realistis melalui teknologi triple screen dan fitur force feedback.

Belakangan, arena sim racing Race.inc di kawasan PIK 2 mulai ramai dikunjungi warga yang mencari hiburan singkat namun tetap seru selama libur panjang. Tempat ini menawarkan pengalaman menjadi pembalap Formula 1 lewat simulator balap dengan sensasi yang dibuat mendekati kondisi asli di lintasan, dengan pencahayaan temaram ala garis finis, deretan simulator tersusun rapi, lengkap dengan setir, pedal, hingga kursi balap yang membuat suasana terasa seperti berada di paddock mini. Salah satu daya tarik utamanya adalah penggunaan triple screen pada simulator.

Tiga layar besar di depan pemain membuat sudut pandang terasa lebih luas dan realistis. Pemain bisa melihat sisi kanan-kiri lintasan dengan lebih jelas, sehingga pengalaman balap terasa lebih imersif. Sensasi itu diperkuat lewat fitur force feedback pada setir simulator. Saat mobil melewati tikungan tajam atau keluar jalur, tangan pemain akan merasakan tekanan balik layaknya mengendarai mobil balap sungguhan...





