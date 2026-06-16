Rúben Amorim Resmi Dirikan AC Milan, Gantikan Allegri dengan Kontrak Dua Tahun

Pelatih asal Portugal, Rúben Amorim, ditunjuk sebagai pelatih kepala AC Milan menggantikan Massimiliano Allegri. Kontrak dua tahun, gaji €3,5 juta per musim, serta harapan mengembalikan identitas taktis modern klub menjelang Liga Europa dan Serie A.

Rúben Amorim secara resmi kembali ke panggung kepelatihan setelah masa mudikannya yang kurang memuaskan di Manchester United. Klub legendaris Serie A , AC Milan, mengumumkan penunjukan pelatih asal Portugal berusia 41 tahun itu sebagai pelatih kepala baru mereka.

Amorim, yang sebelumnya mengukir prestasi gemilang bersama Sporting CP dengan dua gelar juara Liga Portugal, kini akan memimpin skuad Rossoneri yang dibantu oleh bintang timnas Amerika Serikat, Christian Pulisic, dalam kompetisi domestik dan Liga Europa musim depan. Kontrak yang ditandatangani mencakup dua tahun, dengan opsi perpanjangan hingga 2028, serta gaji pokok €3,5 juta per musim yang dilengkapi bonus kinerja terkait kualifikasi Champions League.

Keputusan ini datang setelah AC Milan mengalami dua musim berturut‑turut gagal lolos ke ajang tertinggi Eropa, memicu tekanan pada manajemen untuk mengembalikan identitas taktis modern. Pengelola RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, yang bertanggung jawab atas keputusan akhir, menegaskan keyakinannya pada filosofi Amorin.

"Rúben menampilkan gaya permainan yang mengedepankan penguasaan bola, pressing agresif, dan transisi cepat. Ia adalah figur pelatih muda, ambisius, dan inovatif yang cocok dengan visi kami untuk menghidupkan kembali kebanggaan Milan," ungkap Cardinale. Meskipun sempat berencana mengambil cuti panjang setelah perpisahan dengan Old Trafford, Amorim tak mampu menolak tantangan melatih salah satu klub paling bersejarah di Italia. Kepindahannya juga memberi kelegaan finansial bagi Manchester United yang sebelumnya harus menanggung kompensasi sebesar £16,7 juta.

Pada perkenalan resminya, Amorim mengungkapkan rasa hormat dan antusiasme mendalam terhadap klub yang pernah menjadi juara Eropa tujuh kali.

"Saya selalu mengidamkan kesempatan melatih AC Milan. Saya mengerti nilai sejarah, prestise, dan dukungan tifosi yang luar biasa. Ini adalah tantangan yang saya terima dengan penuh kebanggaan," tuturnya. Amorim kini bersiap berangkat ke Milan bersama staf kepelatihannya untuk memulai persiapan musim Serie A dan Liga Europa, sementara klub juga sedang mengincar direktur olahraga baru dengan nama Markus Krosche dan Devin Ozek sebagai kandidat utama.

Kedua figur pimpinan baru tersebut diharapkan dapat bekerja sama dengan Amorim menciptakan struktur yang kokoh, memperkuat skuad, dan mengembalikan AC Milan ke jalur kompetisi elit Eropa





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