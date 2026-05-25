Quiz, Perusahaan Ritel Pakaian Skotlandia Menutup Semua Toko Fisik

Quiz, sebuah perusahaan ritel pakaian asal Skotlandia, mengumumkan akan menutup seluruh toko fisiknya setelah 33 tahun beroperasi. Perusahaan ini menghadapi variasi tekanan finansial yang semakin berat, termasuk penjualan melemah, biaya yang meningkat, dan persaingan dari platform belanja online murah. Quiz mengahami perubahan perilaku konsumen dan menyadari bahwa masyarakat lebih banyak berbelanja secara online terkini.

Quiz diketahui telah menjalani beberapa proses kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan resmi memutuskan untuk menghentikan seluruh operasional toko mandiri yang masih tersisa. Penutupan ini dilakukan setelah Quiz resmi masuk proses administrasi kebangkrutan pada 5 Februari lalu. Seluruh 37 toko mandiri miliknya akan ditutup paling lambat akhir Juni 2026.

Penutupan ini dilakukan setelah diskon besar-besaran langsung diberlakukan di seluruh toko menjelang penutupan permanen. Selain toko fisik, Quiz juga menghentikan operasional toko online mereka setelah administrator resmi ditunjuk menangani proses kebangkrutan perusahaan. Meski belum mengumumkan tanggal pasti penutupan masing-masing toko, Quiz sebelumnya diketahui mempekerjakan lebih dari 565 karyawan





