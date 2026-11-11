Quiet Quitting di Era AI: Pekerja Tetap Burnout Meski Teknologi Makin Canggih

Quiet quitting memasuki fase baru di era AI, saat pekerja tetap hadir namun kehilangan keterikatan emosional akibat tuntutan kerja yang berlipat.

Fenomena quiet quitting kini memasuki babak baru di tengah pesatnya penggunaan kecerdasan buatan di tempat kerja. Perilaku ini tidak lagi sekadar dilatarbelakangi kelelahan fisik, melainkan kelelahan mental akibat tuntutan kerja yang dinilai tidak manusiawi di era automatisasi. Ironisnya, meski AI sudah hadir untuk membantu, manusia tetap mengalami burnout.

Pada fase pertama, quiet quitting dipahami sebagai gerakan pekerja yang menolak lembur dan hanya mengerjakan tugas sesuai kewajiban dasar demi menjaga kesehatan mental. Kehadiran AI sebagai mesin pengganda kecepatan kini mengubah lanskap perlawanan tersebut.

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Mengapa Quiet Quitting Berubah Saat AI Masuk Kantor

Dalam kondisi kerja sehari-hari, AI membuat pekerjaan yang dulu memakan waktu lama menjadi jauh lebih cepat. Artikel, desain grafis, hingga baris kode pemrograman bisa diselesaikan lima kali lebih cepat berkat bantuan AI.

Namun, percepatan tersebut tidak otomatis memberi pekerja waktu istirahat tambahan. Manajemen perusahaan justru mengubah standar keberhasilan dan melipatgandakan target kerja, sehingga pekerja merasa dituntut terus mengejar kecepatan yang sama.

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Contohnya, jika dulu sebuah proposal membutuhkan waktu tiga hari, kini pekerja dituntut menghasilkan lima proposal dalam satu hari. Akibatnya, manusia dipaksa menyamai ritme algoritma yang tidak membutuhkan tidur, makan, maupun cuti sakit.

Beban Kurator Pekerja di Balik Hasil Kerja AI

Peran manusia di tempat kerja kini bergeser dari pencipta menjadi editor atau pengawas mesin. Pekerja harus memeriksa, merevisi, dan memastikan hasil kerja AI layak digunakan, karena keluaran AI sering kali masih dangkal meski tersedia dalam hitungan detik.

Posisi ini sering digambarkan sebagai kurator yang bekerja layaknya tukang cuci piring, yakni membersihkan kekacauan dan kesalahan yang dibuat AI. Proses tersebut menguras energi kognitif dan membuat pekerja kehilangan kepuasan kreatif.

Tekanan psikologisnya pun berlipat ganda. Jika hasil kerja buruk, manusia yang disalahkan karena dianggap gagal mengarahkan mesin, sehingga pekerjaan perlahan berubah menjadi rutinitas mekanis yang menyisakan kekosongan emosional.

Dampak Batas Waktu Kerja Kabur bagi Karyawan

Integrasi AI ke dalam sistem komunikasi kantor membuat batas antara waktu kerja dan waktu pribadi semakin kabur. AI bekerja 24 jam tanpa henti untuk memproses data dan mengirimkan notifikasi analisis kepada karyawan.

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Email instruksi yang sudah disaring AI, ringkasan rapat otomatis, dan penugasan berbasis algoritma dapat masuk ke ponsel pekerja kapan saja. Kondisi ini membuat pekerja dipaksa selalu responsif dan terjebak dalam konektivitas tanpa henti.

Sebagai respons defensif, sebagian pekerja memasuki fase kedua quiet quitting. Mereka tetap hadir secara fisik di kantor dan memakai AI untuk menyelesaikan tugas secara instan, tetapi mulai melepaskan keterikatan emosional, empati, dan loyalitas terhadap perusahaan karena merasa diperlakukan sekadar sebagai komponen pelengkap mesin.

Peringatan bagi Perusahaan atas Kesehatan Mental Karyawan

Fase kedua quiet quitting dinilai menjadi alarm keras bagi dunia korporasi modern. AI seharusnya digunakan untuk memanusiakan pekerja, bukan memeras kapasitas kognitif manusia hingga tetes terakhir.

Teknologi dinilai gagal menyelamatkan kesejahteraan pekerja ketika aturan budaya kerja di dalam perusahaan tidak ikut dibenahi. Perusahaan yang terus memuja angka efisiensi tanpa memperhatikan batas psikologis karyawan berisiko kehilangan motivasi dan kreativitas tenaga kerjanya.

Jika kondisi ini dibiarkan, perusahaan mungkin hanya memiliki ekosistem teknologi canggih yang dijalankan oleh pekerja yang kehilangan semangat. Pertanyaan mendasarnya pun muncul, yakni apakah kecepatan mesin dapat menggantikan kesehatan mental manusia.