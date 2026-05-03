Qodari Prihatin Amien Rais Jadi Korban Hoaks, Amien Tetap Pertahankan Tudingan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan keprihatinannya terhadap Amien Rais yang terpengaruh hoaks. Amien tetap mempertahankan tudingannya terhadap hubungan Prabowo Subianto dan Teddy Indra Wijaya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyatakan keprihatinannya terhadap Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais , yang terpengaruh oleh informasi tidak terverifikasi. Qodari merespons sebuah video yang diunggah Amien Rais di akun YouTube pribadinya, yang kini telah dihapus.

Dalam video berdurasi sekitar delapan menit, Amien mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya memiliki hubungan yang melebihi batasan profesional. Menurut Qodari, tudingan Amien Rais terhadap Prabowo dan Teddy didasarkan pada video-video di media sosial yang tidak terverifikasi dan bersifat manipulatif. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi konten di media sosial.

Qodari menyatakan, 'Saya prihatin, setelah melihat video Pak Amien Rais itu, prihatinnya adalah Pak Amien Rais sebagai tokoh, akademisi, dan profesor doktor, telah menjadi korban hoaks.

' Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menjelaskan bahwa tuduhan terhadap Teddy muncul dari interpretasi keliru atas konten video berjudul 'Aku Bukan Teddy' di media sosial. Qodari menegaskan bahwa video tersebut tidak autentik, penyanyi dalam video bukan Titiek Soeharto, dan gambar yang ditampilkan hanya kolase dari berbagai sumber yang tidak berkaitan langsung dengan isi lagu. Konten tersebut juga mencantumkan keterangan sebagai materi hiburan, bukan fakta.

Qodari melihat kasus ini sebagai contoh nyata bahaya hoaks di era media sosial, termasuk yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi.

'Ini contoh dari bahaya hoaks dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior seperti Pak Amien Rais itu bisa menjadi korban hoaks,' kata Qodari. Di sela Musyawarah Nasional Partai Ummat di Yogyakarta pada Sabtu malam, 2 Mei 2026, Amien Rais merespons video yang viral. Ia menyatakan bahwa pernyataannya dalam video itu seharusnya dilihat sebagai bentuk kebebasan warga negara dalam berpendapat.

'Saya yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita tidak dibatasi, tidak dibungkam,' kata Amien. Soal tudingannya terkait hubungan Prabowo dan Teddy yang disebutnya melebihi batasan profesional, Amien mengaku memiliki alasan tersendiri.

'Kalau soal Teddy ini, memang saya kumpulkan dari berbagai informasi, dari YouTube maupun berbagai channel media sosial itu, saya kira hampir meyakinkan bahwa ada something very unusual tentang Saudara Teddy,' kata dia. Amien menyebut Teddy diberi porsi kekuasaan terlalu berlebihan oleh Prabowo, sehingga selalu menempel pada Presiden.

'Saya melihat Teddy ini hanya nggulet terus ke Pak Prabowo, sampai-sampai yang menentukan tamu, siapa menteri, mana jenderal yang bisa ketemu Pak Prabowo itu si Teddy ini,' ujarnya. Untuk itu, Amien menyarankan agar Prabowo memberikan Teddy kesibukan atau posisi di tempat lain agar tidak selalu menempel pada dirinya dan mengganggu pemerintahannya





