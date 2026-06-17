Qodari: Diskusi di UGM Bukan Contoh Demokrasi yang Baik

Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Qodari menanggapi soal diskusi di auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berakhir ricuh.

Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Qodari menanggapi soal diskusi di auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berakhir ricuh. Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, itu sempat berjalan lancar.

Namun, di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi kemudian menjadi bubar. Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. Bahkan, acara diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib.

Qodari mengatakan bahwa diskusi itu merupakan contoh demokrasi yang baik, karena ada dialog dan tuntutan. Namun, ia juga mengatakan bahwa mahasiswa harus membedakan antara ketidaksetujuan yang bersifat politik dan yang bersifat tenokratis. Ia juga menilai bahwa mahasiswa harus melihat gambar besar, yaitu bahwa 96 juta masyarakat Indonesia memilih Prabowo sebagai presiden. Artinya, satu paket dengan program kerja dan visi-misinya.

Qodari juga mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yang lahir dari kegelisahan Prabowo untuk secepatnya menyelesaikan masalah stunting di Indonesia. Program prioritas itu pun lahir dari mandat masyarakat terhadap Prabowo yang memenangi pemilihan umum (pemilu). Masyarakat memilih Prabowo untuk menjalankan visi dan misi selama kampanye. Qodari juga mengatakan bahwa mahasiswa harus tidak menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG, karena itu adalah janji kampanye Prabowo.

Ia juga mengatakan bahwa mahasiswa harus melihat gambar besar, yaitu bahwa 96 juta masyarakat Indonesia memilih Prabowo sebagai presiden. Artinya, satu paket dengan program kerja dan visi-misinya. Qodari juga mengatakan bahwa pemerintah akan membuka opsi untuk mahasiswa dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam penyampaian dan edukasi gizi





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Qodari Diskusi Di UGM Demokrasi MBG Prabowo

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