Pyo Ji-hoon P.O Block B: Dua Sisi di Behind the Scenes Teach You a Lesson

Pelajari bagaimana Pyo Ji-hoon dari Block B berperan sebagai Bong Geun-dae dalam drama Netflix Teach You a Lesson, serta kejutan penampilannya sebagai rapper yang karismatik, membuktikan kemampuannya sebagai entertainer serba bisa.

Drama Netflix yang berjudul Teach You a Lesson (참교육) merupakan adaptasi dari webtoon populer berjudul Get Schooled karya Chae Yong-taek dan Han Ga-ram. Serial ini mengangkat tema serius dalam dunia pendidikan seperti perundungan, kekerasan, dan pelanggaran disiplin di sekolah.

Cerita berfokus pada Na Hwa-jin, seorang agen di Educational Rights Protection Agency (ERPA), lembaga pemerintah yang menangani kasus-Kasus kekerasan di sekolah. Na Hwa-jin dan timnya langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Kehadiran ERPA menjadi ciri khas yang membedakan drama ini dari drama sekolah lainnya. Penonton diajak melihat bagaimana berbagai kasus yang merugikan guru dan siswa ditangani dengan pendekatan tegas, sekaligus melibatkan dilema moral dalam pendidikan modern.

Pemeran utama dalam drama ini antara lain Kim Mu-yeol sebagai Na Hwa-jin, Lee Sung-min sebagai Choi Gang-seok, Jin Ki-joo sebagai Im Han-rim, dan Pyo Ji-hoon sebagai Bong Geun-dae. Jajaran pemain kuat ini menghadirkan dinamika yang penuh ketegangan dan emosi. Pyo Ji-hoon, yang lebih dikenal dengan nama panggung P.O, adalah anggota grup Block B yang debut pada tahun 2011.

Sebagai rapper, ia memiliki kemampuan rap yang kuat, gaya khas, dan kepribadian ceria yang telah menarik perhatian penggemar di Korea Selatan dan internasional. Namun, kehadiran Pyo Ji-hoon dalam drama ini menciptakan ketertarikan tersendiri, terutama bagi penggemar yang telah mengikuti kariernya sejak masa idol. Video kompilasi penampilannya saat bernyanyi di TikTok kembali menjadi perbincangan, menampilkan aura karismatiknya di atas panggung yang sangat berbeda dengan citra Bong Geun-dae yang tenang dan profesional dalam drama.

Banyak warganet terkejut karena perbedaan tersebut, bahkan menyebut Pyo Ji-hoon memiliki dua sisi yang berbeda. Transformasi ini membuktikan kemampuannya sebagai entertainer serba bisa yang sukses menyeimbangkan karier sebagai idol dan aktor, serta membuat penonton percaya pada karakter yang ia perankan





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Pyo Ji-Hoon Block B Teach You A Lesson Bong Geun-Dae K-Drama Netflix

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