PWNU NTB Usulkan TGH Turmudzi Badaruddin sebagai Calon Anggota AHWA PBNU

PWNU NTB mengusulkan TGH Turmudzi Badaruddin sebagai calon anggota AHWA PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026. Sosoknya dinilai memiliki integritas, kedalaman ilmu, dan ketokohan yang kuat.

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada Agustus 2026, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat ( PWNU NTB ) mengusulkan TGH Turmudzi Badaruddin sebagai calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi ( AHWA ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pengusulan ini disampaikan oleh Sekretaris PWNU NTB, Lalu Daud Nurjadi, di Mataram pada Rabu, 17 Juni 2026. Menurut Lalu Daud, PWNU NTB dan Pengurus Cabang NU se-NTB sepakat mengusulkan TGH Turmudzi sebagai prioritas utama dalam daftar calon anggota AHWA PBNU. AHWA sendiri merupakan forum ulama yang memiliki peran strategis dalam sistem organisasi NU, terutama dalam proses penentuan kepemimpinan di tingkat Syuriyah.

Selain TGH Turmudzi, sejumlah nama ulama kharismatik juga disebut-sebut masuk dalam bursa calon AHWA, antara lain KH Mustofa Bisri, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Jazuli, KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Siraj, KH Asep Syaifuddin Chalim, dan KH Nasaruddin Umar. Lalu Daud menegaskan bahwa TGH Turmudzi memiliki integritas tinggi, kedalaman ilmu agama yang mumpuni, serta ketokohan yang kuat di kalangan warga Nahdliyin, baik di tingkat lokal NTB maupun nasional.

Pengasuh Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah ini dinilai sangat layak menjadi bagian dari AHWA PBNU.

'Tidak ada keraguan lagi pada sosok beliau dalam menjaga marwah NU,' ujar Lalu Daud. Lalu Daud menjelaskan bahwa pertimbangan utama pengusulan TGH Turmudzi adalah rekam jejak pendidikannya yang mapan. TGH Turmudzi atau yang akrab disapa Datok Bagu menempuh pendidikan pesantren lokal di bawah bimbingan TGH Soleh Hambali Bengkel, yang juga merupakan Rois Syuriah PWNU NTB pertama. Selain itu, ia juga belajar di Makkah kepada ulama-ulama terkemuka sehingga memiliki otoritas keilmuan yang diakui luas.

Pengalaman panjangnya dalam mengelola pesantren dan membina masyarakat juga menjadi nilai tambah. Dengan demikian, kehadiran TGH Turmudzi di AHWA diharapkan dapat memperkuat sinergi antara ulama pusat dan daerah dalam menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konteks yang lebih luas, proses pemilihan AHWA ini merupakan bagian dari persiapan Muktamar ke-35 NU yang akan menjadi ajang penting bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Muktamar tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang membawa kemaslahatan bagi umat.

PWNU NTB berharap usulan mereka dapat dipertimbangkan secara serius oleh PBNU. Selain itu, dinamika politik internal NU juga semakin menarik dengan munculnya berbagai nama kandidat dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa NU tetap menjadi organisasi yang demokratis dan menghargai peran ulama dari berbagai latar belakang. Dukungan terhadap TGH Turmudzi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi pesantren-pesantren di NTB dalam mengembangkan pendidikan Islam.

Sementara itu, isu pengajuan tambahan anggaran Polri sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun 2027 juga menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Meskipun tidak terkait langsung dengan berita utama, isu ini turut mewarnai pemberitaan di hari yang sama. Namun, fokus utama tetaplah pada persiapan Muktamar NU dan peran penting AHWA dalam menjaga marwah organisasi. Dengan demikian, berita ini mencerminkan kontinuitas perjuangan NU dalam melahirkan pemimpin-pemimpin ulama yang berkualitas dan berintegritas.

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NU Muktamar Ke-35 AHWA TGH Turmudzi Badaruddin PWNU NTB

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