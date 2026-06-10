PWI Jaya dan Bank Jakarta Luncurkan Kategori Khusus Literasi Keuangan dalam Anugerah MH Thamrin 2026

Anugerah Jurnalistik MH Thamrin 2026 memperkenalkan kategori khusus literasi keuangan bersama Bank Jakarta untuk mengajak jurnalis menulis tentang peran perbankan dalam penguatan UMKM, digitalisasi, dan ekosistem keuangan.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang DKI Jakarta mengumumkan keberadaan kategori khusus dalam Anugerah Jurnalistik MH Thamrin tahun 2026. Pada edisi ini, PWI Jaya menjalin kolaborasi dengan Bank Jakarta untuk menghadirkan Kategori Khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta .

Kategori ini diinisiasi dengan tujuan mendorong terciptanya karya-jurnalistik berkualitas yang dapat meningkatkan pemahaman publik serta membangun literasi keuangan yang lebih baik. Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, menyatakan bahwa initiative ini bertujuan untuk menginspirasi para jurnalis menghasilkan karya yang tidak hanya memenuhi standar jurnalistik tetapi juga mampu memberikan pencerahan luas mengenai peran sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, lomba menjadi wadah bagi pers untuk mengangkattopik-topik terkini seperti inovasi, layanan, program pemberdayaan masyarakat, transformasi digital, serta kontribusi konkret Bank Jakarta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menyambut baik kemitraan ini sebagai bagian dari komitmen bank untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Ia mengungkapkan harapan agar kompetisi dapat melahirkan karya-karya yang menggambarkan secara objektif berbagai inovasi, program, dan kontribusi Bank Jakarta bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Arie Rinaldi, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, menambahkan bahwa kategori khusus ini diharapkan dapat memotivasi jurnalis menghasilkan karya yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Karya jurnalistik yang akurat dan berimbang, imbuhnya, diharapkan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan.

Kategori Khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta terbuka untuk seluruh wartawan media massa di Indonesia dengan waktu pengiriman karya paling lambat 31 Juli 2026. Peserta dapat mengikuti tiga kategori lomba: Berita Feature, Artikel Opini, dan Foto Feature. Tersedia tiga tema utama yang dapat dipilih, yaitu Penguatan UKM, Digitalisasi Perbankan Jakarta, dan Ekosistem Keuangan Perbankan. Seluruh karya wajib mencantumkan kata kunci 'Bank Jakarta' serta dapat memanfaatkan sumber informasi resmi yang disediakan Bank Jakarta.

Untuk setiap kategori, panitia menyediakan hadiah berupa trofi, piagam, dan uang tunai Rp15 juta untuk pemenang pertama. Selain itu, dua nominee terbaik di setiap kategori akan memorleh piagam penghargaan dan dana pembinaan masing-masing sebesar Rp5 juta





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