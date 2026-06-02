Putusan MK dan Kunjungan Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pembangunan IKN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara bergantung pada Keppres Presiden. Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke IKN pada Januari 2026 menguatkan kesinambungan proyek strategis nasional ini. Artikel ini mengkaji peran Keppres sebagai instrumen final dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan serta aspek fiskal, politik, dan pelayanan publik.

Nicholas Martua Siagian mendalami keilmuan di bidang Hukum Administrasi Negara, Keuangan Negara, Pencegahan Korupsi, Inovasi, dan Perbaikan Sistem. Nicholas merupakan salah seorang sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menerima penghar..

Bisa dikatakan, saya cukup banyak membedah secara substantif kebutuhan regulasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejak tahun 2024, mulai dari membahas urgensi Keppres IKN dan status ibu kota, deregulasi IKN sebagai syarat Ibu Kota Politik, termasuk kesiapsiagaan dan kehati-hatian secara administratif pemindahan aparatur negara ke IKN. Bahkan, di awal pembentukan regulasi IKN, saya cukup banyak menjadi asisten dari Dr. Mohammad Novrizal, LL.

M. saat menjadi narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas soal regulasi IKN pada tahun 2022. Pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 pada Selasa, 12 Mei 2026, kepastian mengenai pemindahan ibu kota negara kembali memperoleh penegasan konstitusional. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bergantung pada keputusan presiden melalui instrumen Keputusan Presiden (Keppres). Artinya, sebelum Keppres tersebut diterbitkan, Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia.

(Mahkamah Konstitusi, 12/5/2026) Penegasan itu disampaikan MK dalam putusan yang menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Baik secara eksplisit maupun implisit, putusan tersebut menempatkan keppres sebagai instrumen final yang menentukan efektif tidaknya pemindahan ibu kota negara. Namun, di tengah publik yang saya baca di berbagai media sosial, sempat muncul salah tafsir yang viral seolah-olah Putusan MK tersebut menjadi dasar penghentian pembangunan IKN. Pandangan demikian jelas keliru.

Putusan MK sama sekali tidak menyebutkan penghentian pembangunan IKN. Sebaliknya, putusan tersebut justru menegaskan bahwa kepastian pemindahan ibu kota ke IKN berada pada tahap akhir keputusan presiden melalui keppres, sebagai bentuk kewenangan konstitusional yang bersifat otoritatif. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin jelas. Presiden Prabowo Subianto pada 12-13 Januari 2026 melakukan kunjungan kerja ke IKN di Kalimantan Timur.

Kunjungan tersebut menegaskan keberlanjutan proyek strategis nasional itu, khususnya melalui percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif agar dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 dan berlanjut hingga tahun 2029. (Sekretariat Kabinet, 13/1/2026) Artinya, perhatian langsung Presiden melalui kunjungan kerja tersebut, ditambah dengan Putusan MK yang semakin menegaskan keppres sebagai instrumen final pemindahan ibu kota negara, menunjukkan bahwa agenda pembangunan IKN tidak berhenti.

Namun, arah kebijakan negara malah memperlihatkan konsistensi untuk melanjutkan proses transformasi pusat pemerintahan nasional menuju IKN secara bertahap, terukur, dan konstitusional. Keppres adalah instrumen hukum yang digunakan Presiden untuk menetapkan keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final dalam menjalankan kewenangan eksekutif. Jika undang-undang memberikan kerangka normatif yang bersifat umum, maka keppres berfungsi sebagai alat eksekusi administratif agar suatu kebijakan dapat berlaku secara efektif.

(Hukumonline, 27/10/2023) Berbeda dengan peraturan presiden (perpres) yang mengatur norma umum, keppres lebih menitikberatkan pada penetapan suatu keadaan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum langsung. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara, keppres menjadi penanda resmi kapan perpindahan tersebut dinyatakan berlaku secara administratif dan konstitusional. Karena itu, Keppres IKN tidak bisa sekadar formalitas atau sekadar terbit, melainkan titik krusial yang menentukan perubahan status hukum ibu kota negara dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara.

Dampaknya tidak hanya menyangkut tata kelola pemerintahan, tetapi juga berimplikasi pada aspek fiskal, kelembagaan, ekonomi, politik, hingga pelayanan publik. Atas dasar itu, penerbitannya tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus melalui perhitungan matang, kehati-hatian administratif, serta selaras dengan agenda prioritas nasional yang ditetapkan Presiden. Jika kita ikuti perkembangan mutakhir pembangunan IKN, keputusan strategis mengenai keberlanjutan proyek tersebut kini memperoleh legitimasi politik baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan warisan kebijakan Presiden Joko Widodo, tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategis pemerintahan baru





