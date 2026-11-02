Putusan MA 742 K TUN 2026: Dampak Hukum Suket SMA Gibran pada Syarat Cawapres

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Suket SMA Gibran. Artikel membahas implikasi hukum administrasi, UU 30/2014, dan syarat penyetaraan ijazah luar negeri untuk pencalonan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 merupakan momen kritis dalam lanskap hukum tata negara dan administrasi pemerintahan Indonesia. Keputusan ini mengabulkan kasasi terhadap Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka. Langkah hukum ini membuka diskusi mendalam mengenai keabsahan dokumen administrasi yang menjadi prasyarat pencalonan Wakil Presiden Republik Indonesia. Persoalan ini melampaui urusan administratif semata dan menyentuh validitas proses penyetaraan pendidikan tinggi luar negeri.

Implikasi Hukum Administrasi Pemerintahan

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, putusan ini memiliki konsekuensi yang sangat luas dan mendalam. Putusan tersebut bukan sekadar mengenai keabsahan satu lembar surat keterangan pendidikan saja. Lebih jauh, kasus ini memantik pertanyaan fundamental tentang validitas dokumen lain yang berbasis pada surat tersebut. Penting untuk memahami apakah dokumen penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri juga ikut terdampak secara hukum.

Also read Kubu Penggugat Suket Gibran Minta Semua Pihak Hormati Putusan MA: Tidak Buat Statement Menyesatkan

Menurut prinsip hukum, terdapat perbedaan signifikan antara keputusan yang dapat dibatalkan dan yang dinyatakan tidak sah. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi rujukan utama. Ketentuan ini mengatur bahwa keputusan yang dibuat oleh pejabat tidak berwenang atau sewenang-wenang adalah masalah serius. Hal ini mencakup tindakan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 70 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa akibat hukum dari keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Artinya, status hukumnya kembali ke titik nol sebagaimana keputusan itu tidak pernah diterbitkan. Jika amar putusan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tidak sah, maka dokumen itu batal demi hukum.

Advertisement

Kesalahan Prosedural Majelis Hakim

Perkara ini juga menyoroti kesalahan prosedur dalam proses persidangan sebelumnya. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 secara tegas mencabut putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Salah satu dasar pemutuskan adalah kesalahan fatal oleh majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim tersebut dianggap telah melakukan cacat prosedural yang mendasar dalam memeriksa perkara.

Kesalahan tersebut dikategorikan sebagai adili sendiri atau memeriksa perkara yang seharusnya tidak dilakukan. Hakim yang memeriksa perkara tersebut memiliki kepentingan atau keterkaitan yang melanggar prinsip independensi peradilan. Dengan adanya pelanggaran prinsip ini, seluruh proses pemeriksaan fakta dan hukum menjadi tidak sah secara hukum acara.

Kabul kasasi ini berarti seluruh tuntutan penggugat dikabulkan secara menyeluruh. Petitum penggugat meminta pernyataan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tidak sah. Dokumen tersebut juga harus ditarik dan dimusnahkan oleh pihak yang berwenang menguasainya.

Debat Validitas Syarat Pencalonan Cawapres

Pihak yang membela Gibran menyampaikan argumentasi hukum yang cukup kompleks dan menarik. Mereka berargumen bahwa Gibran tetap memenuhi persyaratan pendidikan meskipun Suket SMA batal. Argumen ini didasarkan pada kepemilikan ijazah sarjana dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui. Mereka merujuk pada Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dikecualikan bagi yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Secara sekilas, hal ini bisa dianggap sebagai dasar legal bagi Gibran untuk tetap memenuhi syarat. Namun, analisis hukum menunjukkan bahwa situasi ini tidak sesederhana kepemilikan ijazah sarjana belaka.

Advertisement

Persoalan kuncinya terletak pada validitas proses penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri itu sendiri. Apabila ijazah S1 diperoleh dari luar negeri, harus dipastikan bahwa dokumen tersebut telah disetarakan sesuai hukum Indonesia. Proses penyetaraan ini merupakan langkah administratif yang wajib dilakukan sebelum dokumen tersebut bisa digunakan sebagai syarat hukum.

Regulasi Penyetaraan Ijazah Asing

Proses penyetaraan ijazah asing diatur ketat oleh peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SK/2015 menjadi dasar teknisnya. Petunjuk teknis ini memuat persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar penyetaraan. Salah satu dokumen wajib adalah ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu SMA.

Jika pendidikan SMA ditempuh di luar negeri, dokumen kesetaraannya harus dipenuhi sebagai syarat mutlak. Tanpa dokumen kesetaraan SMA yang valid, proses penyetaraan ijazah sarjana tidak bisa dilakukan dengan sah. Ini menciptakan rantai ketergantungan dokumen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Ketika satu mata rantai dalam rantai dokumen tersebut dinyatakan tidak sah, maka validitas dokumen selanjutnya dipertanyakan.

Setiap keputusan administrasi lanjutan tetap harus diperiksa hubungan hukum dan dasar penerbitannya. Tidak bisa secara serampangan menyatakan seluruh dokumen lain otomatis tidak sah tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Namun, dampak hukum dari pembatalan Suket SMA sangat signifikan terhadap proses pencalonan jabatan tinggi negara. Ini menjadi preseden penting bagi integritas administrasi pemerintahan dan sistem hukum Indonesia ke depan.