Putusan Hakim: Empat Perwira TNI Terbukti Bersalah atas Penganiayaan Berat dengan Rencana Terlebih Dahulu

Majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Militer mengabulkan sebagian dakwaan subsidier terhadap empat perwira TNI yang dituduh turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu, meskipun dibebaskan dari dakwaan utama dan subsidier lainnya. Putusan ini diikuti dengan hukuman penjara dan pemecatan dari dinas militer bagi para terdakwa.

Dalam sidang putusan yang digelar Rabu, 10 Juni 2026, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun dakwaan subsidier .

Namun, keempatnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, yakni turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menyatakan terdakwa Edi Sudarko, Budi Hariyanto Widicahyono, Nandala Dwi Prasetyo, dan Sami Laka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara tersebut.

"Menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu," demikian amar putusan yang dibacakan majelis hakim. Atas perbuatan tersebut, terdakwa Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widicahyono divonis dua tahun enam bulan, Kapten Nandala Dwi Prasetyo divonis dua tahun, dan Letnan Saru Sami Lakka divonis satu tahun enam bulan.

Semua terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan diperintahkan tetap dalam tahanan. Selain itu, dalam pengumuman terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah KH Muhammad Thohir di Krui, Pesisir Barat, Lampung. Kasus korupsi lain juga berkembang ketika eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyerahkan 26 nama diduga terlibat dalam korupsi tata kelola MBG, yang diduga melibatkan penganiayaan terhadap santri di asrama.

Polda Jambi juga mengumumkan status aktif kembali perwira menengah berinisial RC setelah menjalani hukuman dalam kasus rudapaksa. KPK mengejar sekretaris Disdikbud Muara Enim, Abi Nurwardani, beserta tersangka swasta Cory Erin Hardi dan Adi Triyadi terkait dugaan korupsi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta penegakan hukum atas perusakan kabel lift di JPO Lenteng Agung. Dalam perkara dugaan korupsi Chromebook, jaksa menyatakan Mendikbudristek Nadiem Makarim memiliki niat jahat dan melancarkan rangkaian tindakan melawan hukum.

Klien Sony Sonjaya mengklaim nama-nama terlibat korupsi MBG telah didaftarkan dalam berita acara pemeriksaan. PT Wijaya Karya (WIKA) berkicau setelah kantor pusatnya digeledah JPU yang menyelidiki kepentingan ekonomi perusahaan berafiliasi Google dalam perkara Mendikbudristek 2019-2024. Di wilayah lain, relawan SPPG Sumber Kencono mengalami kegaduhan dan mendapat respons cepat dari Polsek Wongsorejo. Di pasar tradisional, keberadaan e-commerce dan pasar modern dinilai sebagai tantangan serius tanpa peningkatan kualitas.

Beberapa film nasional juga akan tayang bersamaan di berbagai saluran televisi hari ini





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penganiayaan Berat Tindak Pidana Dakwaan Subsidier Perwira TNI Hukuman Penjara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Empat personel TNI hadapi sidang putusan kasus penyiraman Andrie YunusEmpat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi sidang pembacaan putusan terkait kasus dugaan penganiayaan berupa penyiraman air keras kepada Wakil ...

Read more »

Hari Ini, Empat Prajurit TNI Jalani Sidang Putusan Kasus Penyiraman Andrie YunusJaksa militer sebelumnya menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Sidang vonis digelar hari ini di Ruang Sidang Garuda.

Read more »

Vonis Kasus Andrie Yunus Digelar Hari Ini, Nasib Empat Anggota BAIS TNI Akan DitentukanVonis empat anggota BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dibacakan hari ini.

Read more »

Oditur Minta 2 Tahun 6 Bulan Penjara untuk Empat Prajurit TNI dalam Kasus Penyiraman Andrie YunusPengadilan Militer II-08 Jakarta kembali mengagendakan sidang untuk membaca putusan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Empat prajurit TNI dengan status terdakwa menghadapi tuntutan penjara masing-masing dari oditur militer. Putusan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan polisi untuk melanjutkan penyidikan, mengingat belum ada SP3 danadakuan谱出现。

Read more »