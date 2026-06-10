Putusan Andrie Yunus Dinilai Lemah dan Mencerminkan Impunitas di Peradilan Militer

Advokat dari Indonesia Corruption Watch dan Tim Advokasi untuk Uji Materiil dan Demokrasi mengkritik keras putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus. Mereka menyatakan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak setimpal dengan cedera yang dialami korban, dan mencerminkan sistem impunitas yang mengutamakan martabat TNI. Kreteknya, majelis hakim dinilai melakukan victim blaming serta bertentangan dengan nilai-nilai etik kehakiman, sementara pemusnahan barang bukti justru menghambat pengungkapan kebenaran.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tim Advokasi untuk Uji Materiil dan Demokrasi (TAUD) menyatakan putusan perkara penyerangan terhadap Andrie Yunus yang diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak memenuhi harapan akan aparasi hukum yang adil.

Putusan tersebut dianggap lemah dan hanya menghukum pelaku dengan hukuman penjara yang singkat serta pemecatan dari dinas militer. Menurut TAUD, hukuman itu tidak seimbang dengan dampak serius yang dialami korban. Jane Rosalina, anggota TAUD, menyoroti bahwa proses peradilan militer lebih mengutamakan martabat institusi TNI daripada akuntabilitas. Ia juga menilai bahwa majelis hakim terbukti saling bertentangan dengan nilai etika kehakiman, khususnya ketika menyalahkan Andrie karena tidak hadir di persidangan padahal kondisi medis korban memerlukan perawatan intensif.

Selain itu, majelis hakim knock down pertimbangan bahwa pelaku tak memiliki niat jahat, melainkan hanya ingin memberikan efek jera, sehingga mengalir ke victim blaming. Pemusnahan barang bukti tumbler wadah air keras juga dinilai bertentangan dengan putusan praperadilan sebelumnya dan akan menghambat proses pengungkapan kasus di Polda Metro Jaya. Perlu dicatat, kasus ini seharusnya berada dalam yurisdiksi peradilan umum, bukan militer, mengingat keterlibatan 16 pelaku lain yang tidak dibawa ke proses persidangan.

Empat terdakwa, Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka, BN dari Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C KUHP. Mereka dihukum dengan_scs: tiga tahun, satu setengah tahun penjara, hingga pemecatan dari dinas militer





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Andrie Yunus Pengadilan Militer Impunitas TNI Indonesia Corruption Watch

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