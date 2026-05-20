Putri Marissa Haque dan Ikang Fawzi Berbagi Penceritaan Mencekam Pencegatan Kapal Global Sumud Flotilla

Chiki Fawzi memperlihatkan suasana tegang dari pusat pemantauan Global Sumud di Istanbul, Turki. Kapal-kapal yang membawa misi bantuan untuk Gaza dikabarkan mulai dicegat oleh pasukan Israel. Chiki mengabarkan kondisi terkini melalui media sosialnya.

Putri mendiang Marissa Haque dan Ikang Fawzi membagikan perkembangan mencekam terkait pencegatan kapal Global Sumud Flotilla oleh militer Israel. Chiki Fawzi memperlihatkan suasana tegang dari pusat pemantauan Global Sumud di Istanbul , Turki .

Kapal-kapal yang membawa misi bantuan untuk Gaza dikabarkan mulai dicegat oleh pasukan Israel. Chiki mengabarkan kondisi terkini melalui media sosialnya. Unggahan itu menyita perhatian netizen karena kapal tersebut terdapat sejumlah delegasi asal Indonesia, termasuk jurnalis dan aktivis kemanusiaan tanah air. Dua wartawan Republika turut berada dalam rombongan yang dicegat.

Chiki bahkan mengungkap detail kapal yang mengalami interception. Kementerian Luar Negeri Israel telah memberikan peringatan satu jam sebelum pencegatan dilakukan, meminta kapal-kapal kemanusiaan segera berbalik arah dan menegaskan tidak akan mengizinkan pelanggaran terhadap blokade laut Gaza. Momen ketika komunikasi mendadak terputus saat proses pencegatan berlangsung membuat suasana di ruang kontrol Istanbul panik dan penuh kekhawatiran. Ajang lelang aset sitaan yang digelar Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI sukses mencuri perhatian publik. Dalam gelaran BPA Fair 2026 yang sedang berlangsung





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Putri Marissa Haque Iangkang Fawzi Global Sumud Flotilla Pencegatan Kapal Militer Israel Istanbul Turki Relawan Dan Aktivis Kemanusiaan Delegasi Indonesia Wartawan Republika Komunikasi Terputus Blokade Laut Gaza BPA Fair 2026 Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WNI Ungkap Kondisi Terkini di Kapal Misi Global Sumud Frotilla, Rombongan Dipantau Drone IsraelMeski begitu, antar kapal masih intens berkomunikasi menggunakan radio.

Read more »

Israel melanjutkan serangan kapal-kapal militer, Global Sumud Flotilla menyangkal intimidasiPascasarasejan, kapal-kapal militer Israel berlanjut menaiki armada Global Sumud Flotilla. Organisasi penyelenggara kapal bantuan kemanusiaan menyebut telah lolos dari serangan Israel selama 22 jam dan tetap berlayar menuju Gaza. Sebelum serangan baru, situs berita Israel melaporkan militer Israel telah menyita lebih dari 40 kapal dan menahan sekitar 300 aktivis.

Read more »

Israel Pindahkan Peserta Global Sumud Flotilla ke Pelabuhan AshdodAda lebih dari 400 peserta Global Sumud Flotilla yang ditangkap Israel setelah kapal-kapal mereka dicegat.

Read more »

Global Sumud Flotilla kapal-kapal siap berangkat ke Gaza, membawa para aktivis dan bantuan kemanusiaanKapal-kapal milik Global Sumud Flotilla, yang membawa para aktivis dan bantuan kemanusiaan, bersiap berangkat ke Gaza dari pelabuhan Marmaris, Turki, Kamis, 14 Mei 2026, dalam upaya untuk menembus blokade angkatan laut Israel.

Read more »