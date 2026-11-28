Camat Ajangale Bone meminta warga waspada bencana saat musim penghujan 2026. Puting beliung sudah merusak 57 rumah di Dusun Tanrung. BMKG prakiraan hujan rendah.

Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan menghadapi peningkatan risiko bencana akibat gelombang musim penghujan yang kini telah melanda wilayah tersebut. Permintaan kehati-hatian telah disampaikan secara tegas oleh Camat Ajangale kepada seluruh warga yang tinggal di wilayah kerja pemerintahannya untuk senantiasa siaga menghadapi perubahan cuaca yang terjadi.

Dampak nyata dari pergantian musim ini sudah terlihat jelas sejak akhir November 2026. Berbagai daerah mulai mengalami goncangan kondisi lingkungan yang memicu timbulnya bencana, khususnya peristiwa angin puting beliung yang menghantam Dusun Tanrung yang berada di dalam Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale.

Also read Pawon Ageng Buka Tentrem Cultural Week 2026, Sajikan Kuliner Nusantara dari Aceh hingga Gorontalo

Detail Kerusakan Infrastruktur Warga

Peristiwa angin puting beliung tersebut telah menyebabkan kerusakan material yang signifikan pada hunian penduduk. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan, total ada lima puluh tujuh rumah warga yang terdampak secara langsung oleh terjangan angin kencang ini. Selain bangunan residensial, satu gudang penyimpanan barang juga mengalami kerusakan parah.

Kerusakan tidak hanya menimpa fasilitas penyimpanan, tetapi satu minimarket lokal yang berada di area tersebut juga mengalami kerusakan struktur akibat terjangan badai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan angin cukup besar untuk merusak berbagai jenis struktur bangunan yang ada di Dusun Tanrung.

Advertisement

Respon Gotong Royong dan Bantuan Tenda

Warga setempat tidak diam melihat kerusakan tersebut dan segera turun tangan membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan di lingkungan mereka. Mereka dibantu oleh aparat pemerintahan yang berada di tingkat setempat untuk mempercepat proses pembersihan lokasi yang menjadi jalur utama aktivitas warga.

Kebutuhan mendesak bagi mereka yang rumah rusak mulai dipenuhi melalui pendirian sejumlah tenda darurat. Tenda-tenda ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan penampungan sementara guna menangani kondisi psikologis dan fisik warga terdampak bencana angin puting beliung hingga kondisi rumah mereka diperbaiki.

Prakiraan Cuaca dan Imbas El Nino

Meskipun aksi penanganan sedang berjalan, prakiraan cuaca dari BMKG Bone memberikan gambaran yang berbeda untuk sisa musim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bone memprediksi bahwa musim penghujan tahun ini akan memiliki durasi dan intensitas yang lebih sedikit dibandingkan dengan musim hujan tahun lalu.

Reduksi intensitas curah hujan ini dikaitkan secara langsung dengan fenomena El Nino yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Fenomena pemanasan laut ini mempengaruhi pola iklim global dan regional, sehingga menyebabkan berkurangnya frekuensi hujan di wilayah Sulawesi Selatan pada periode tertentu.

Advertisement

Waspada Meskipun Hujan Reduksi

Pemerintah tetap meminta masyarakat untuk tidak lengah dan tetap waspada terhadap potensi bencana di musim penghujan kali ini. Meskipun intensitas hujan diprediksi rendah, risiko angin puting beliung dan bencana terkait cuaca ekstrem lainnya tetap ada di wilayah Sulawesi Selatan.

Kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan individu menjadi kunci utama untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian material di masa mendatang. Kolaborasi antara BMKG Bone, Camat Ajangale, dan masyarakat Dusun Tanrung diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan mencegah dampak lebih lanjut.