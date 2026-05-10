Putin Sinyal Peluang Penyelesaian Damai Ukraina Menutup, Tawarkan Pertemuan Langsung Zelensky

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut konflik Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat tahun kini diyakini mendekati fase akhir. Di tengah perang yang telah mengubah peta geopolitik global dan memicu konfrontasi tajam antara Moskow dengan Barat, Kremlin memberi sinyal bahwa peluang menuju penyelesaian damai mulai terbuka.

Putin bahkan menyatakan kesediaannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, namun hanya jika seluruh kerangka utama kesepakatan damai telah dirumuskan secara matang dan siap difinalisasi.

"Pertemuan dapat dilakukan di negara ketiga, tetapi hanya jika kesepakatan akhir telah tercapai mengenai perjanjian perdamaian," kata Putin. Presiden Rusia menegaskan bahwa perjanjian damai yang diinginkan Moskow bukan sekadar penghentian konflik sementara, melainkan formula strategis jangka panjang yang mampu menjadi fondasi stabilitas historis. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan laporan Financial Times yang menyebut para pemimpin Uni Eropa tengah bersiap menghadapi kemungkinan pembicaraan baru terkait penyelesaian perang.

Dalam kesempatan itu, Putin juga menyinggung inisiatif pertukaran tahanan, dengan menyebut Rusia sebelumnya telah menawarkan skema 500 banding 500 kepada Ukraina sebelum muncul gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai gencatan senjata serta pertukaran 1.000 banding 1.000





