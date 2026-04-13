Putin Sebut Prabowo 'Sahabat' dalam Pertemuan di Moskow, Pererat Hubungan Indonesia-Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut hangat Presiden RI Prabowo Subianto di Moskow, menandai penguatan hubungan diplomatik kedua negara dan komitmen kerja sama di berbagai sektor.

13 April 2026, 23:45 WIB JAKARTA, KOMPASTV - Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden RI Prabowo Subianto dengan hangat dalam pertemuan resmi di Moskow, menyoroti kuatnya ikatan diplomatik antara kedua negara. Putin secara pribadi menyebut Prabowo sebagai 'sahabat' selama pertemuan tersebut, menggarisbawahi kedekatan pribadi dan hubungan yang istimewa. 'Yang mulia Bapak Presiden, sahabat terkasih, pertama-tama saya ingin berterima kasih karena Anda menerima undangan kami dan datang ke Moskow,' ujar Putin dengan nada hangat. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa komunikasi reguler antara dirinya dan Prabowo mencerminkan hubungan yang erat dan bersifat khusus. 'Yang mulia sahabat yang baik, saya sangat senang bahwa kontak kita berlangsung secara reguler dan menegaskan karakter khusus hubungan kita,' lanjutnya, menekankan pentingnya dialog berkelanjutan.

Pernyataan Putin ini mencerminkan komitmen Rusia untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia di berbagai bidang. Pertemuan tersebut menjadi sorotan utama karena beberapa alasan, termasuk penandatanganan deklarasi baru yang bertujuan untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Rusia. Deklarasi ini membuka jalan bagi kerja sama konkret di berbagai sektor, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempererat ikatan bilateral. Putin secara khusus menyoroti pentingnya kerja sama ekonomi sebagai fondasi utama hubungan kedua negara. 'Karakter strategis ini terutama terlihat di bidang ekonomi. Tahun lalu, perdagangan kita tumbuh 12,5 persen,' ungkap Putin, menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume perdagangan.

Selain ekonomi, Putin juga mengidentifikasi sektor-sektor potensial lainnya untuk kerja sama, termasuk energi, luar angkasa, pertanian, industri, dan farmasi. Penekanan pada sektor-sektor ini menunjukkan diversifikasi kerja sama yang akan datang, membuka peluang baru bagi kedua negara. Lebih lanjut, Putin menekankan pentingnya hubungan kemanusiaan, termasuk bidang budaya dan pendidikan, serta koordinasi erat kedua negara di berbagai forum internasional. Hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif untuk memperkuat hubungan, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi tetapi juga nilai-nilai bersama dan kerja sama global.

Putin juga menyoroti peran penting Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sebagai peluang baru untuk memperluas kerja sama. Keanggotaan Indonesia di BRICS membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih erat dalam forum internasional dan memperkuat posisi kedua negara di panggung global. 'Sahabat terkasih, kami sangat senang bertemu Anda. Selamat datang di Rusia,' kata Putin, menutup sambutannya dengan hangat. Pertemuan ini tidak hanya menjadi penegasan hubungan diplomatik yang kuat tetapi juga memberikan dorongan signifikan untuk kerja sama di masa depan.

Dalam konteks lain, KompasTV mengumumkan bahwa mulai 1 Februari 2026, KompasTV akan pindah channel. Pemirsa diimbau untuk selalu mendapatkan berita dan informasi terbaru dari KompasTV di channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box.





Vladimir Putin Prabowo Subianto Rusia Indonesia Hubungan Bilateral BRICS Kerja Sama Ekonomi

