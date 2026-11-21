Presiden Rusia Vladimir Putin memuji kekuatan ekonomi Indonesia di forum APEC CEO Summit 2026, menyoroti perjanjian perdagangan bebas yang akan berlaku awal 2027.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pujian terbuka terhadap Indonesia selama pidatonya di hadapan para pemimpin bisnis pada forum KTT APEC CEO Summit yang berlangsung di Shenzhen, China, pada Rabu (18/11/2026). Dalam sambutannya, Putin secara eksplisit menyoroti kekuatan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar dan paling dinamis tidak hanya di kawasan Asia, melainkan juga di panggung ekonomi dunia secara keseluruhan.

Proyeksi Perdagangan Bebas Dengan Uni Ekonomi Eurasia

Putin menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis yang kian diperhitungkan dalam peta ekonomi global, terutama menjelang berlakunya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia atau EAEU yang dijadwalkan dimulai pada awal tahun 2027. Pernyataan tersebut menjadi pengakuan resmi atas potensi besar Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia yang siap menghadapi integrasi perdagangan regional yang lebih luas.

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Presiden Rusia juga menjabarkan perkembangan perjanjian dagang serupa yang telah dan akan ditandatangani oleh negara-negara mitranya. Putin menyebutkan bahwa jumlah negara yang memiliki perjanjian dagang bebas dengan Rusia telah meningkat hingga tiga kali lipat dalam periode waktu tertentu, menunjukkan ekspansi pesat jaringan perdagangan Moskow ke berbagai belahan dunia.

Daftar Negara Mitra Perdagangan Rusia Terbaru

Dalam rinciannya, Putin menyebutkan bahwa tahun lalu perjanjian serupa mulai berlaku dengan Iran, menandai langkah awal dalam memperluas cakupan ekonomi bilateral. Pada tahun ini, Rusia juga berhasil menyatukan perjanjian dagang dengan Uni Emirat Arab dan Mongolia, sehingga memperkuat jaringan perdagangan mereka di Timur Tengah dan Asia Tengah.

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Putin mengonfirmasi bahwa pada awal tahun depan, perjanjian dengan salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan paling dinamis di Asia, bahkan di dunia, yaitu Indonesia, akan resmi diterapkan. Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi setara dengan negara-negara yang telah lebih dulu menjalin kerjasama ekonomi mendalam dengan Federasi Rusia dalam kerangka APEC.

Dampak Strategis bagi Ekonomi Regional dan Global

Pengakuan ini mencerminkan besarnya potensi Indonesia sebagai mitra dagang yang signifikan bagi Rusia dan kelompok Uni Ekonomi Eurasia. Integrasi ekonomi ini diharapkan dapat membuka pintu bagi aliran komoditas, investasi, dan teknologi antara kedua blok ekonomi, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas pasar global di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

Kehadiran Putin di Shenzhen juga menegaskan kembali pentingnya forum APEC CEO Summit sebagai wadah strategis bagi para pemimpin dunia untuk membicarakan kebijakan ekonomi yang berdampak luas. Pujian terhadap Indonesia diharapkan dapat mendorong lebih banyak kerjasama bilateral dan multilateral di masa depan, khususnya dalam sektor-sektor prioritas yang saling melengkapi antara kedua negara.