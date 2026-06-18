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Pusat Kebudayaan Indonesia di Mexico City Menampilkan Koleksi Budaya

Berita Budaya News

Pusat Kebudayaan Indonesia di Mexico City Menampilkan Koleksi Budaya
Pusat Kebudayaan IndonesiaKedutaan Besar Republik IndonesiaMexico City
📆18/06/2026 04:13:00
📰suaradotcom
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Pusat Kebudayaan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mexico City menampilkan berbagai koleksi yang merepresentasikan keragaman budaya Indonesia. KBRI Mexico City juga menyelenggarakan tur edukasi dan kegiatan promosi budaya untuk mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Meksiko.

Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya Kedubes RI untuk Meksiko, Anggraeni Widiastuti menjelaskan kepada pengunjung tentang koleksi Museum Pusat Kebudayaan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar RI di Mexico City , Meksiko, Jumat (12/6/2026) waktu setempat.

Pengunjung mencoba alat tenun yang menjadi koleksi museum Pusat Kebudayaan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar RI di Mexico City, Meksiko, Jumat (12/6/2026) waktu setempat. Pusat Kebudayaan Indonesia yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mexico City tersebut menampilkan berbagai koleksi yang merepresentasikan keragaman budaya. Selain menyelenggarakan tur edukasi, KBRI Mexico City juga rutin menggelar kegiatan promosi budaya seperti pameran, pertunjukan seni, lokakarya, dan kelas budaya untuk mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Meksiko melalui jalur kebudayaan

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Pusat Kebudayaan Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City Koleksi Budaya Tur Edukasi Promosi Budaya

 

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