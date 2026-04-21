Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Ketahanan Fiskal Indonesia di Depan IMF dan Bank Dunia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman miliaran dolar dari IMF dan Bank Dunia, sembari menegaskan bahwa kondisi keuangan Indonesia masih sangat aman dengan cadangan devisa yang kuat.

Dalam rangkaian kunjungan kerja strategis ke Washington DC, Amerika Serikat, yang berlangsung pada pertengahan April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan serangkaian dialog intensif dengan jajaran petinggi Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia .

Pertemuan yang berlangsung selama lima hari, tepatnya dari tanggal 13 hingga 17 April 2026 tersebut, menjadi panggung bagi Indonesia untuk memaparkan ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi global yang tidak menentu. Purbaya menegaskan bahwa stabilitas fiskal tetap menjadi prioritas utama pemerintah, terutama dalam menjaga komitmen kebijakan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok tetap pada angka maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Sesi diskusi antara Purbaya dan perwakilan lembaga internasional tersebut berlangsung cukup dinamis dan diwarnai dengan perdebatan substansial mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Salah satu poin perdebatan utama yang mengemuka adalah tantangan dalam menjaga rasio defisit tersebut ketika dunia tengah menghadapi tekanan kenaikan harga minyak mentah yang drastis. Pihak IMF dan Bank Dunia secara khusus mempertanyakan strategi mitigasi pemerintah Indonesia dalam merespons inflasi energi tersebut tanpa harus melonggarkan kedisiplinan fiskal. Purbaya menjawab keraguan tersebut dengan memaparkan secara rinci langkah-langkah konkret, mulai dari efisiensi pengeluaran anggaran di berbagai kementerian hingga optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari sektor sumber daya alam yang sedang memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara. Purbaya meyakinkan kedua lembaga tersebut bahwa Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup kuat untuk menahan goncangan tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi makro. Memasuki bagian akhir diskusi, situasi berkembang ke arah penawaran bantuan pendanaan. Baik IMF maupun Bank Dunia mengutarakan kesiapan mereka untuk memberikan dukungan pinjaman kepada Indonesia, dengan nominal yang ditawarkan berkisar antara 20 miliar hingga 30 miliar dolar AS. Menanggapi tawaran tersebut, Purbaya menunjukkan sikap tegas dan diplomatis. Untuk tawaran dari Bank Dunia, ia memilih untuk bersikap pasif, sedangkan untuk penawaran dari IMF, ia secara lugas menyatakan penolakan. Penolakan ini didasari pada keyakinan bahwa posisi cadangan devisa nasional yang mencapai 25 miliar dolar AS masih sangat memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan menjaga ketahanan negara. Purbaya menekankan bahwa Indonesia saat ini tidak berada dalam posisi membutuhkan bantuan utang luar negeri, sehingga kepercayaan diri pemerintah dalam mengelola keuangan mandiri menjadi pesan kuat yang dibawa pulang dari Washington DC





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Indonesia Defisit Fiskal IMF Bank Dunia Purbaya Yudhi Sadewa

United States Latest News, United States Headlines

