Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Indonesia Tidak Menghadapi Krisis 1997-98, Upaya Penguatan Rupiah Terus Digencarkan

Menteri Keuangan menegaskan kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia tetap kuat meski rupiah melemah, serta menjelaskan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar dan mendukung sektor riil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia tidak berada di jalur yang sama dengan krisis ekonomi, keuangan, dan moneter yang melanda negara pada tahun 1997-1998, meski nilai tukar rupiah sempat mengalami penurunan signifikan.

Pada kunjungan kerjanya ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, ia menjawab kekhawatiran publik yang muncul akibat pelemahan rupiah melampaui angka Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni. Sadewa menyatakan bahwa kondisi fiskal negara saat ini berada pada posisi yang kuat, didukung oleh fundamental ekonomi yang solid dan kebijakan moneter yang terkendali. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Presiden serta stabilitas politik memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan program pembangunan, sehingga tidak ada ancaman terulangnya krisis seperti yang terjadi dua dekade lalu.

Pemerintah bersama Bank Indonesia telah membentuk koordinasi yang lebih intensif untuk menanggulangi tekanan pada nilai tukar. Upaya ini mencakup pembuatan instrumen keuangan domestik yang lebih menarik bagi investor asing, peningkatan likuiditas pasar uang, serta pengelolaan dana kas pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Selain itu, peningkatan remunerasi yang dibayarkan Bank Indonesia kepada pemerintah dijadikan mekanisme untuk memperkuat cadangan devisa.

Sinergi tersebut diharapkan dapat menstabilkan kurs rupiah, menurunkan biaya produksi bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor, serta menjaga daya saing industri nasional di pasar global. Sadewa juga menyoroti bahwa pelemahan nilai tukar rupiah serta penurunan indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mencerminkan kondisi riil ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi tetap kuat, dengan pertumbuhan fiskal yang prudent, pendapatan negara yang stabil, dan kebijakan anggaran yang disiplin.

Komitmen pemerintah untuk terus mengimplementasikan strategi makroekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memberikan dukungan konkret bagi sektor riil, menjadi bagian integral dari upaya mencegah terulangnya krisis. Dengan fokus pada stabilitas makroekonomi dan penciptaan iklim bisnis yang kondusif, pemerintah yakin dapat menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Indonesia





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Purbaya Yudhi Sadewa Rupiah Kebijakan Moneter Stabilitas Ekonomi Bank Indonesia

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