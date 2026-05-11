Purbaya Yudhi Sadewa: Peserta Tax Amnesty Tak Akan Dikejar Lagi, Utang Negara Masih Relatif Terkendali

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peserta Tax Amnesty tidak akan dikejar lagi, dan utang negara masih relatif terkendali. Purbaya menekankan bahwa rasio utang terhadap PDB adalah indikator utama yang dipakai secara global, dan Indonesia saat ini berada di level sekitar 40 persen.

Purbaya Pastikan Peserta Tax Amnesty Tak Akan Dikejar Lagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Mengungkapkan Hal Tersebut, Respon lonjakan utang pemerintah dari Rp9.637,9 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp9.920,4 triliun pada akhir Maret 2026, Purbaya menegaskan penilaian kondisi utang negara tidak tepat jika hanya melihat nominal semata, Indikator utama yang dipakai secara global adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB ), "Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa , rasio utang ke PDB berapa? 60 persen.

Kita masih jauh," ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, pada Senin 11 Mei 2026, Ia mengatakan rasio utang Indonesia saat ini berada di level sekitar 40 persen, sehingga masih relatif terkendali, Purbaya juga membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, Rasio utang Singapura mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sementara Malaysia dan Thailand juga berada di level lebih tinggi dibanding Indonesia, Tak hanya negara tetangga, Purbaya juga menyinggung kondisi negara maju yang memiliki rasio utang jauh lebih besar, "Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apalagi (yang mencapai) 275 persen," ujarnya, Ia pun menyayangkan masih banyak pihak yang hanya menyoroti sisi negatif dari kenaikan utang pemerintah tanpa melihat perbandingan internasional, "Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya anda muji-muji kita.

Cuma enggak pernah kan? Kenapa anda lihat dari sisi negatif terus? Lihat sisi komparatif," ujar Purbaya, Purbaya kemudian menganalogikan utang negara seperti perusahaan yang mencari tambahan modal demi memperbesar usahanya, Besar kecilnya utang, kata dia, harus diukur dari kemampuan ekonomi masing-masing, "Utang itu seperti kalau satu perusahaan mau mengembangkan usahanya, dia bisa utang.

Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya," ujar Purbaya, Adapun berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, total utang pemerintah pusat per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap PDB





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Purbaya Yudhi Sadewa Tax Amnesty Utang Negara PDB Rasio Utang Eropa Amerika Jepang Singapura Malaysia Thailand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Hilangkan Penyidik anunció Pemeriksaan Kembali Bagi Peserta Tax AmnestyMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melarang penyidik pemerintah memeriksa kembali peserta dan wajib pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Jakarta. Hän menekankan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.

Read more »

Purbaya Sebut Tax Amnesty Berbahaya Bagi Orang Pajak, Ini Alasannya!Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak akan menggelar kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty

Read more »

Purbaya Yudhi Sadewa Patuhi Jaminan dan Tak Akan Kembali Implementasikan Tax AmnestyMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara, pemerintah tidak akan lagi menjalankan kebijakan tax amnesty. Ia menilai kebijakan pengampunan pajak justru menimbulkan persoalan hukum di lingkungan perpajakan, yang pada gilirannya merugikan pegawai pajak.

Read more »

Sumpah Purbaya Yudhi Sadewa: Selama Saya Menjabat Menkeu, Tak akan Keluarkan Tax AmnestyMenteri Keuangan Purbaya pastikan tak keluarkan tax amnesty selama jabatannya. Simak klarifikasi pemerintah soal kebijakan pajak terbaru dan iklim usaha.

Read more »