Purbaya Tegaskan Transaksi Pelabuhan Harus Rupiah, Waspada Paksaan Dolar AS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku usaha melapor jika dipaksa bertransaksi dengan dolar di pelabuhan. Ia menegaskan rupiah adalah alat pembayaran sah di seluruh Indonesia dan sanksi siap dijatuhkan. Purbaya juga yakin fundamental ekonomi Indonesia kuat, rupiah dapat pulih, dan kebijakan DHE SDA akan memperkuat stabilisasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali bahwa seluruh transaksi di lingkungan pelabuhan Indonesia harus dilakukan menggunakan rupiah sesuai peraturan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan menanggapi keluhan sejumlah pelaku usaha yang masih diminta melakukan pembayaran dalam dolar AS di beberapa lokasi pelabuhan.

Purbaya meminta pelaku usaha untuk melaporkan praktik tersebut kepada mereka yang berwenang, dan berjanji akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Ia akan terlebih dahulu memeriksa praktik di lapangan, tetapi mengingatkan bahwa penggunaan dolar AS di Indonesia merupakan penyelewengan karena rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah negara. Sanksi bagi yang menolak rupiah dapat berupa sanksi pidana berat sesuai penegasan Badan Anggaran DPR RI.

Purbaya juga menyampaikan keyakinannya terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia yang mencegah krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998. Rupiah yang sempat melemah hingga di atas Rp17.800 per dolar AS dianggap tidak mengkhawatirkan karena,fondasi ekonomi tetap solid dengan pertumbuhan dan inflasi yang terjaga. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) diyakini akan memperkuat stabilisasi rupiah dan ketahanan ekonomi.

Selain itu, BI memiliki peluang mendorong penguatan rupiah kembali ke level Rp15.000 per dolar didorong aliran modal asing ke pasar obligasi dan langkah-langkah stabilisasi pasar keuangan. Di bidang pembayaran, rupiah ditegaskan sebagai alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh Indonesia. Sementara itu, sejumlah perusahaan negara seperti BRI melalui layanan money changer, PLNYa di Papua, ASDP di Aceh, dan Pelni untuk kapal pesiar internasional layak memperhatikan dan menjaga stabilitas rupiah serta trasaksi di pelabuhan.

Pemerintah kabupaten sekaligus mitra strategis investasi di sekitar Ibu Kota Nusantara seperti Penajam Paser Utara juga turut andil dalam pengembangan ekonomi lokal termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan. Namun, fokus utama tata kelola transaksi rupiah di pelabuhan tetap menjadi prioritas untuk menghindari penyelewengan dan memastikan kedaulatan moneter





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transaksi Pelabuhan Rupiah Dolar AS Menteri Keuangan Purbaya Peraturan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wacana Penggantian Menteri Keuangan Purbaya dengan Chatib Basri dan Penegasan Purbaya BertahanDi tengah keresahan ekonomi, muncul wacana pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan ekonom senior Chatib Basri. Rocky, seorang akademisi, menyampaikan bahwa kecemasan publik terhadap kondisi ekonomi membuat Chatib Basri dianggap sebagai sosok yang mampu mengembalikan kepercayaan pasar berkat reputasi dan pengalamannya. Rocky menekankan bahwa solusi memerlukan pendekatan yang lebih luas, bukan hanya moneter, tetapi juga aspek fiskal dan dukungan politik. Purbaya membantah isu pengunduran diri dan menegaskan akan terus maju, menyebut isu tersebut hoaks. Berita ini mencakup dinamika antara tuntutan perubahan pasca-kenegaraan dan tekad pemimpin untuk bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Read more »

Menkeu Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Menuju Krisis 1998, Rupiah Dijaga StabilitasnyaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi seperti 1997-1998 meskipun rupiah melemah. Pemerintah dan BI bersinergi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat rupiah dan menarik modal asing.

Read more »

Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Indonesia Tidak Menghadapi Krisis 1997-98, Upaya Penguatan Rupiah Terus DigencarkanMenteri Keuangan menegaskan kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia tetap kuat meski rupiah melemah, serta menjelaskan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar dan mendukung sektor riil.

Read more »

Purbaya Tegaskan Indonesia Tidak Mengarah Pada Krisis 1998Menurut Purbaya fundamental ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia masih kuat.

Read more »