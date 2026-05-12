Purbaya: Pemerintah Siap Stabilisasi Rupiah, Kendalikan Capital Loss

Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan mampu membantu Bank Indonesia (BI) untuk mengintervensi tekanan rupiah di pasar obligasi, karena kondisi kas negara saat ini sangat berlimpah. Purbaya, Menteri Keuangan, mengaku akan mengendalikan capital loss guna mencegah kaburnya modal asing, bahkan membalikkannya untuk kembali masuk ke dalam negeri demi memperkuat rupiah.

"Dengan masuk ke bond market, itu yang Bond Stabilization Fund (BSF), tetapi belum fund semuanya. Kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

"Kalau yield-nya naik terlalu tinggi, asing yang pegang bond di sini dia akan keluar sehingga ada capital loss. Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar," kata Purbaya. Purbaya bahkan memastikan bahwa hal itu tidak akan berdampak ke APBN, karena kondisi keuangan negara ditegaskannya masih aman. Terlebih, APBN 2026 telah memasukkan asumsi kurs tidak jauh dari level Rp 17.500 per dolar AS, meskipun asumsi makro di UU APBN 2026 hanya sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

"Pada waktu kita hitung itu, asumsi rupiah kita sudah di atas asumsi APBN. Jadi enggak saya umumin, tetapi di atas itu, enggak jauh sama sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman," kata Purbaya. Perihal kapan langkah-langkah tersebut akan mulai dilaksanakan pemerintah, Purbaya memastikan bahwa upaya-upaya untuk membantu BI menstabilkan nilai tukar rupiah itu akan mulai dilakukan besok.

Langkah Purbaya memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan pajak di tahun ini guna menjaga daya beli masyarakat, diapresiasi oleh pihak di Industri Hasil Tembakau (IHT).

Sejumlah bank menakar kursnya hingga mencapai Rp 17.600 per dolar AS, lebih tinggi dibandingkan nilai tukar rupiah di pasar spot per hari ini di Rp 17.500 per dolar AS.

Harga emas produk PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dibanderol seharga Rp 2.859.000 per gram pada perdagangan hari ini. Harga itu meroket Rp 40.000 per gram dibanding kemarin

Hingga pukul 09.04 WIB rupiah ditransaksikan di Rp 17.489 per dolar AS. Posisi itu melemah 75 poin atau 0,43 persen dari posisi sebelumnya di level Rp 17.414 per dolar AS

Temukan alasan mengapa Italia dinobatkan sebagai destinasi kuliner terbaik dunia melalui tradisi makan yang mendalam, keragaman regional, dan rahasia kesederhanaan rasa. Presiden RI Prabowo Subianto memboyong kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine dengan menggunakan pesawat Airbus A400M untuk menghadiri lawatan KTT ASEAN ke-48 Unggahan tersebut sontak memicu spekulasi netizen mengenai sosok "Bupati R" yang dimaksud. Apalagi, muncul klarifikasi dari sosok yang dimaksud Ayu Aulia.

BANDUNG, — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, menekankan pentingnya penguatan pelayanan publik melalui pengawasan pemerintahan yang berbasis kebutuhan masy





