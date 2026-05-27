Purbaya Optimistis Penerimaan Negara Meningkat Berkat AI dan Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penerimaan negara terus tumbuh, didorong oleh penggunaan kecerdasan buatan dan sistem Coretax yang mempersempit ruang pengemplang pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penerimaan negara terus bertumbuh seiring dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan sistem Coretax dalam pengelolaan pajak dan bea cukai .

Hingga April 2026, pendapatan negara mencapai Rp918,4 triliun, tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Purbaya menyatakan bahwa target penerimaan tahun ini akan tercapai dengan baik, berkat restrukturisasi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai. Ia menegaskan bahwa penggunaan AI seperti Cortex telah meningkatkan efisiensi penghitungan pajak, meskipun sempat menuai protes. Namun, kinerja Cortex terbukti signifikan dalam meningkatkan pendapatan dari pajak yang sebelumnya kurang optimal.

Selain itu, sistem Coretax dinilai mampu mempersempit ruang gerak para pengemplang pajak. Melalui sistem ini, data penghasilan wajib pajak dari berbagai sumber otomatis terintegrasi, sehingga mereka tidak bisa lagi menghindari kewajiban perpajakan. Purbaya mengklaim bahwa pendapatan dari Coretax meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Keuangan menargetkan rasio pajak Indonesia mencapai 11 persen pada tahun 2027.

Untuk mendorong pencapaian tersebut, pemerintah menjanjikan bonus bagi pegawai pajak dan bea cukai yang berhasil meningkatkan penerimaan negara. Purbaya juga merespons penggeledahan yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai dengan menekankan penerapan kecerdasan buatan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan. Ia optimistis bahwa strategi pengawasan ketat dan optimalisasi teknologi Coretax dapat menekan risiko shortfall penerimaan pajak pada akhir tahun 2025.

Di sisi lain, Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, juga optimistis bahwa outlook penerimaan pajak tahun 2023 bisa melampaui target sebesar Rp1.818,2 triliun. Dalam kesempatan lain, Purbaya menyerahkan satu ekor sapi kurban di Kantor Pusat DJP dan satu ekor lagi di kediaman pribadinya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Ia juga mengungkapkan adanya celah efisiensi dalam anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyebutkan bahwa defisit APBN turun menjadi 0,64 persen pada April 2026.

Pemerintah telah menarik utang sebesar Rp305,5 triliun per April 2026. Di tengah pelemahan rupiah, pemerintah juga membeberkan perbedaan kekuatan ekonomi Indonesia antara tahun 2026 dengan 1998. Bank Indonesia dan Kemenkeu terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan berbagai langkah ini, Purbaya yakin bahwa penerimaan negara akan terus meningkat dan target rasio pajak 11 persen pada 2027 dapat tercapai





