Purbaya: Harga Minyak dan Gas Masih Sesuai dengan Proyeksi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa harga minyak dan gas masih sesuai dengan proyeksi yang telah dimiliki pemerintah. Ia juga menyebut bahwa pemerintah tidak berencana merevisi perhitungan fiskal meskipun harga minyak mentah telah menyentuh US$ 91,9 per barel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, 5 Juni 2026. Meskipun harga minyak mentah telah menyentuh US$ 91,9 per barel, Purbaya tidak berencana merevisi perhitungan fiskal.

Ia menyatakan bahwa angka tersebut masih berada dalam rentang yang telah diperhitungkan pada saat menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya juga menyebut bahwa jika harga minyak hingga akhir tahun berada di kisaran saat ini, rata-rata harga minyak sepanjang 2026 diperkirakan masih berada di level sekitar US$ 95 per barel. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan harga minyak saat ini masih sesuai dengan proyeksi yang telah dimiliki pemerintah.

Selain itu, harga gas juga tidak terpaut jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, Purbaya menilai bahwa berbagai asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN masih berada dalam jalur yang sesuai dengan proyeksi. Pada APBN 2025, produksi minyak ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari. Namun, realisasinya tercatat 605,61 ribu barel per hari berdasarkan data SKK Migas atau 582,10 ribu barel per hari berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Pada 2026, pemerintah menurunkan asumsi ICP menjadi US$ 70 per barel. Meski demikian, hingga Mei 2026 harga minyak mentah telah mencapai US$ 91,9 per barel, melampaui asumsi APBN. Pada APBN 2025, produksi gas ditetapkan sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari. Realisasinya mencapai 943,65 ribu barel setara minyak per hari menurut data SKK Migas dan 970,72 ribu barel setara minyak per hari berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Pada 2026, produksi gas dipatok sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari. Sedangkan realisasi hingga Februari 2026 tercatat 957,9 ribu barel setara minyak per hari. Purbaya juga menyebut bahwa alumnus Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang ini memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2022. Ia mengawalinya dengan menulis isu ekonomi bisnis, politik nasional, perkotaan, dan saat ini menulis isu hukum dan kriminal





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