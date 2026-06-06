Purbaya Desak Regulasi Ketat untuk Cegak Penumpukan Barang di Pelabuhan

Purbaya Yudhi Sadewa menyerbu masalah kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok dengan menginstruksikan operasional 24/7 dan mempertimbangkan penalti adil. Ia menekankan perlunya regulasi yang mengatur batas waktu penyimpanan barang agar pelabuhan tidak berfungsi sebagai gudang murah, sekaligus meminimalkan dampak terhadap biaya logistik dan rantai pasok industri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan perlunya penguatan regulasi terkait penyimpanan barang di pelabuhan untuk mengatasi masalah kongesti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan utama lainnya.

Kunjungannya ke Tanjung Priok pada Sabtu 6 Juni 2026 dilakukan setelah laporan menunjukkan adanya tumpukan dokumen dan kontainer yang mencapai angka signifikan. Saat kunjungan, Purbaya menemukan sekitar 2.500 dokumen masih menunggu proses, setelah sempat melaporkan 3.000 dokumen dan 3.100 kontainer yang tertahan. Ia menegaskan bahwa importir cenderung menyimpan kargo terlalu lama di pelabuhan karena biaya penalty lebih rendah dibandingkan sewa gudang di luar, sehingga pelabuhan efektif digunakan sebagai gudang sementara.

Purbaya meminta agar operasional di pelabuhan dilakukan 24 jam non-stop dengan dua shift atau lebih jika diperlukan, serta menambahkan personel untuk mempercepat penanganan. Ia menolak argumen lonjakan volume kargo pada April dan Mei 2026 sebagai alasan utama, melainkan menekankan masalahnya lebih pada ketiadaan regulasi yang jelas tentang batas waktu penyimpanan. Menurutnya, ketentuan baru harus adil dan menetapkan batasan waktu wajar, lalu mengenakan sanksi bagi yang melanggar, bukan hanya menaikkan penalty secara keseluruhan.

Tujuannya adalah mengurangi waktu inap barang dan mengembalikan fungsi pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan, bukan gudang murah. Kongesi di Tanjung Priok memiliki dampak luas terhadap rantai pasok bahan baku industri, meningkatkan biaya operasional bisnis, dan mengganggu efisiensi logistik nasional. Purbaya berharap dengan revisionsi aturan, pelabuhan dapat beroperasi lebih optimal. Di luar isu pelabuhan, kabar ini juga menyertakan klaim Purbaya bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi seperti 1997-1998 meski rupiah melemah, menegaskan fundamental ekonomi tetap solid.

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) disebutkan sebagai langkah untuk memperkuat stabilisasi rupiah. Selain itu, tertera berita lain terkait Kadin mendorong regulasi bongkarmuat, Bea Cukai Jateng-DIY Encotcut barang bekas ilegal, serta opsi pelabuhan alternatif seperti Bitung dan Sorong untuk tujuan import





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Pelabuhan Kongesti Regulasi Logistik Purbaya Yudhi Sadewa

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