PT Pupuk Indonesia Utilitas meraih tiga trofi Annual Report Award 2025, menegaskan komitmen perusahaan terhadap transparansi, tata kelola, dan pelaporan korporasi yang berkualitas tinggi di sektor BUMN.

PT Pupuk Indonesia Utilitas kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih tiga penghargaan prestisius dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2025. Pencapaian ini merupakan bukti konkret atas dedikasi dan komitmen tinggi perusahaan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, serta transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini operasional. Selain itu, perusahaan juga berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keberlanjutan dengan standar yang sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga trofi tersebut diterima secara langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Utilitas, Iwan Daru Sukmana, bersama Komisaris Utama, Binbin Firman Tresnadi. Penganugerahan ini diselenggarakan pada malam hari di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (23/11). Kehadiran kedua pejabat senior tersebut menunjukkan seberapa serius manajemen puncak dalam menghargai dan mengomunikasikan capaian perusahaan kepada publik dan para pemangku kepentingan utama.

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Rincian Tiga Trofi Prestisius ARA 2025

PT Pupuk Indonesia Utilitas berhasil memboyong tiga kategori penghargaan utama dengan dominasi yang jelas. Pertama, perusahaan meraih Juara 1 di Kategori BUMN Non Go Public - Non Keuangan. Prestasi ini menyoroti kinerja luar biasa perusahaan sebagai entitas milik negara yang tidak tercatat di bursa saham dalam sektor non-keuangan. Kedua, perusahaan dinobatkan sebagai Perusahaan dengan Peningkatan Skor Pengungkapan ARA Paling Tinggi. Ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas dan kuantitas informasi yang dilaporkan dibandingkan periode sebelumnya. Ketiga, perusahaan menjadi Pemenang di Klaster ≤ Rp1 Triliun, yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan meskipun berada dalam kategori ukuran aset tertentu.

Pencapaian rangkap tiga ini bukan hal yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi pelaporan yang komprehensif. Kategori BUMN Non Go Public - Non Keuangan menempatkan PT Pupuk Indonesia Utilitas di puncak peringkat dibandingkan perusahaan negara sejenis lainnya. Sementara itu, predikat peningkatan skor pengungkapan tertinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melampaui ekspektasi standar pelaporan yang berlaku. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan mampu beradaptasi dan meningkatkan transparansi secara drastis dalam satu periode pelaporan saja.

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Komitmen Iwan Daru Sukmana dan Manajemen

Dalam sambutannya, Iwan Daru Sukmana menekankan bahwa keberhasilan meraih tiga penghargaan sekaligus, termasuk predikat peningkatan skor pengungkapan tertinggi, merupakan hasil kerja keras kolektif. Ia menyatakan bahwa pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi lintas fungsi yang solid dan konsistensi seluruh insan perusahaan dalam menyempurnakan kualitas pelaporan tahunan. Iwan juga menyoroti pentingnya laporan keberlanjutan sebagai bagian integral dari transparansi korporasi modern. Bagi manajemen, hal ini adalah validasi atas upaya bersama untuk menciptakan laporan yang akurat dan berintegritas tinggi.

Iwan Daru Sukmana进一步 menyampaikan bahwa keterbukaan informasi yang berkualitas, akurat, dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan atas kinerja pelaporan perusahaan, melainkan menjadi katalis bagi manajemen dan seluruh insan perusahaan untuk terus meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini kegiatan usaha. Pernyataan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak akan berhenti pada pencapaian ini, tetapi akan menggunakannya sebagai landasan untuk standar yang lebih tinggi di masa depan.

Dampak Nyata bagi Stakeholder dan Masa Depan

Pencapaian pada ARA 2025 ini menjadi momentum penting bagi PT Pupuk Indonesia Utilitas untuk terus meningkatkan standar pelaporan korporasi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Langkah ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan, baik investor, pemerintah, maupun masyarakat umum. Sebagai bagian integral dari ekosistem Pupuk Indonesia Grup, perusahaan berkomitmen menghadirkan layanan energi dan utilitas yang andal, aman, dan berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan tujuan strategis untuk menjaga kesinambungan produksi pupuk yang merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional Indonesia.

Secara konkret, peningkatan transparansi dan tata kelola yang diakui secara nasional ini diharapkan dapat menurunkan risiko operasional dan meningkatkan nilai perusahaan secara jangka panjang. Bagi para pemangku kepentingan internal, penghargaan ini menjadi penguatan budaya kinerja di mana setiap divisi termotivasi untuk menghasilkan data dan laporan yang valid. Bagi pihak eksternal, ini memberikan jaminan bahwa PT Pupuk Indonesia Utilitas mengelola aset negara dengan prinsip akuntabilitas penuh. Kehadiran di klaster ≤ Rp1 Triliun juga menunjukkan bahwa perusahaan mampu mencapai standar tertinggi terlepas dari ukuran asetnya, memberikan inspirasi bagi perusahaan skala menengah lainnya di Indonesia.