Puncak Ibadah Haji 1447 H di Arafah dan Ketersediaan Hewan Kurban di Indonesia

Berita tentang pelaksanaan wukuf di Padang Arafah sebagai puncak ibadah haji 1447 H, serta ketersediaan hewan kurban di Indonesia yang melimpah untuk Idul Adha 2026.

Puncak ibadah haji 1447 Hijriah resmi berlangsung di Padang Arafah pada Selasa, 26 Mei 2026. Jutaan umat Muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan wukuf, yang merupakan rukun haji paling utama dan penentu sahnya ibadah haji.

Wukuf mewajibkan jemaah berdiam diri, berdoa, dan berintrospeksi, dimulai dari tergelincirnya matahari atau masuk waktu Zuhur pada 9 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari. Secara harfiah, wukuf berarti berhenti atau berdiam diri, namun dalam konteks haji, wukuf bermakna berhenti sejenak dari segala kesibukan duniawi untuk memusatkan perhatian pada doa, zikir, dan muhasabah diri di hadapan Allah SWT. Seluruh jemaah mengenakan pakaian ihram, berkumpul dan berdiam diri di Arafah, memperbanyak zikir, doa, serta memohon ampunan.

Setelah wukuf, jemaah secara bertahap bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam dan mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. Suasana di Jabal Rahmah atau Gunung Rahmat, sebuah bukit berbatu di Dataran Arafah, tampak khidmat. Banyak jemaah memanfaatkan telepon seluler untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara yang lain berdoa dan bersujud di puncak bukit. Prosesi ini menjadi momen spiritual yang mendalam bagi umat Islam, mengingatkan akan pentingnya taubat dan introspeksi diri.

Sementara itu, di Indonesia, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 secara nasional mencapai 3,24 juta ekor, melebihi estimasi kebutuhan masyarakat sebesar 2,35 juta ekor. Surplus sebesar 891.320 ekor terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengatur distribusi ternak dan memastikan pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah penyakit serta memberikan edukasi terkait penanganan dan distribusi daging kurban.

Di Jakarta, sehari jelang Idul Adha 2026, sejumlah pasar hewan terlihat ramai dan mengalami lonjakan aktivitas transaksi. Peningkatan ini didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk berkurban meskipun terdapat sedikit penyesuaian pada kisaran harga hewan ternak. Para pedagang melaporkan bahwa antusiasme pembeli sangat tinggi, dengan banyak warga yang mencari hewan kurban berkualitas. Pemerintah daerah setempat turut memantau harga dan ketersediaan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang tidak wajar.

Selain itu, dinas peternakan setempat juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara acak untuk menjamin daging kurban aman dikonsumsi. Perayaan Idul Adha tahun ini bertepatan dengan puncak ibadah haji, sehingga menambah kekhidmatan suasana. Di berbagai daerah, panitia kurban telah disiapkan untuk membantu masyarakat dalam penyembelihan dan distribusi daging. Momen ini juga dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi dengan sesama, terutama bagi yang kurang mampu.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan kurban, serta memastikan kebersihan dan keamanan daging kurban. Dengan ketersediaan hewan kurban yang melimpah, diharapkan semua umat Muslim yang berniat berkurban dapat melaksanakannya dengan lancar. Semangat berbagi dan kepedulian sosial menjadi inti dari perayaan Idul Adha, yang mengajarkan pengorbanan dan ketakwaan. Semoga ibadah haji dan kurban tahun ini membawa berkah bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan dunia





