Puncak Aksi World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 di Bali: Kolaborasi Nasional Jaga Laut

KKP dan mitra lingkungan menggelar serangkaian kegiatan mulai dari pembersihan pantai, penanaman mangrove, hingga festival budaya di Bali, menandai puncak World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 dengan tema Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama rangkaian mitra lingkungan meluncurkan puncak peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 di Bali pada 7 Juni.

Acara utama yang bertajuk "Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu" berlangsung di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, dan menjadi titik akhir serangkaian aksi yang dimulai sejak pertengahan Mei di 17 wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Bali, Wakatobi, Derawan, Labuan Bajo, dan Ambon. Program-program yang dihadirkan meliputi pembersihan pantai lewat inisiatif Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH), penanaman mangrove, pembangunan Sekolah Pantai Indonesia, serta pelatihan pengelolaan wilayah pesisir.

Kegiatan ini tidak hanya menargetkan pengurangan sampah laut, tetapi juga menguatkan kesadaran bahwa kesehatan laut berhubungan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan masyarakat, dan masa depan ekonomi biru negara. Kolaborasi luas menjadi inti dari rangkaian aksi ini. KKP bekerja sama dengan organisasi non‑pemerintah seperti WWF‑Indonesia, Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia, CTI‑CFF, Coral Triangle Center, Yayasan Pesisir Lestari, serta sektor swasta yang diwakili Coca‑Cola Europacific Partners Indonesia.

Selain itu, jaringan sosial seperti Save The Children, Delterra, EcoNusa, Marine Buddies, dan Plastic Free Ocean Network turut terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan. Dalam acara Road to Ocean Impact Summit yang digelar pada 5 Juni, para panelis membahas strategi jangka panjang untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi biru, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan penanganan sampah laut yang sudah ada.

Direktur Pesisir dan Pulau‑Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas lokal, generasi muda, dan sektor bisnis untuk mewujudkan laut yang produktif dan berkelanjutan. Selain kegiatan edukatif, puncak acara menampilkan festival budaya yang memadukan seni dan konservasi. Festival Layangan Spesies Laut menampilkan ribuan layang‑layang berbentuk berbagai makhluk laut, dipandu oleh seniman lokal I Kadek Dwi Armika yang menegaskan peran seni sebagai media efektif penyampaian pesan lingkungan.

Pertunjukan Wayang Samudera, pameran edukasi kreatif, serta lomba kembang api ramah lingkungan menambah semarak peringatan yang sekaligus menjadi platform bagi tokoh masyarakat dan pegiat konservasi, seperti Komang Ruditha Hartawan, Sumardin, dan Christiani Valentine, untuk berbagi pengalaman dan inspirasi. Chief Conservation Officer WWF‑Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, menutup rangkaian acara dengan harapan bahwa momentum World Ocean Day pada 8 Juni dan Coral Triangle Day pada 9 Juni dapat memperkuat komitmen publik dalam melindungi ekosistem laut, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi biru yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia





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World Ocean Day Coral Triangle Day Konservasi Laut Ekonomi Biru Bali

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