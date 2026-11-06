Pulau Jawa Kuasai 56,05% Ekonomi Nasional pada Kuartal III-2026

Ekonomi Pulau Jawa mencapai Rp3.724,20 triliun pada kuartal III-2026, setara 56,05% perekonomian nasional menurut BPS, dengan tiga provinsi sebagai penopang utama.

Pulau Jawa masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang belum mereda. Menurut laporan CNBC Indonesia, nilai ekonomi Pulau Jawa pada kuartal III-2026 mencapai sekitar Rp3.724,20 triliun, berdasarkan hasil pengolahan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dari enam provinsi di pulau tersebut. Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi Pulau Jawa sebesar 56,05% terhadap perekonomian nasional.

Besarnya nilai tersebut jauh melampaui wilayah lain di Tanah Air. Pulau Sumatera berada di posisi kedua dengan kontribusi 22,55%. Kegiatan pemerintahan, kawasan industri, perdagangan, hingga aktivitas keuangan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

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Tiga Provinsi Menguasai Sekitar 77% Ekonomi Jawa

Tiga dari enam provinsi di Pulau Jawa menguasai sekitar 77% total perekonomian pulau ini, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. DKI Jakarta masih menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan nilai ekonomi terbesar, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat.

Dari sisi kecepatan pertumbuhan, Jawa Barat justru mengungguli DKI Jakarta dan seluruh provinsi lainnya. Setiap provinsi memiliki sumber kekuatan yang berbeda. DKI Jakarta mengandalkan perdagangan dan jasa, sementara Jawa Barat serta Jawa Timur memiliki basis industri yang besar. Yogyakarta banyak ditopang aktivitas konsumsi, pendidikan, dan pariwisata.

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DKI Jakarta Pusat Bisnis dan Keuangan Nasional

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara secara otomatis menjadi pusat kegiatan bisnis dan keuangan terbesar di Indonesia. Nilai perekonomian Jakarta mencapai Rp1.069,06 triliun pada kuartal III-2026, setara dengan 28,71% dari total ekonomi Pulau Jawa.

Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 18,12% terhadap PDRB Jakarta, disusul konstruksi sebesar 11,17%. Jasa keuangan dan asuransi tumbuh pesat hingga 10,86%, sejalan dengan peran Jakarta sebagai pusat aktivitas keuangan nasional. Dari sisi pengeluaran, investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 5,44% di tengah berlanjutnya pembangunan infrastruktur perkotaan.

Jawa Timur dan Jawa Barat Bertumpu pada Industri

Jawa Timur memiliki nilai PDRB mencapai Rp953,79 triliun pada kuartal III-2026, menjadikannya provinsi dengan perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa. Provinsi ini berperan sebagai salah satu pusat produksi sekaligus perdagangan yang menghubungkan aktivitas ekonomi antardaerah, termasuk dengan wilayah Indonesia bagian timur.

Struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi industri pengolahan dengan kontribusi 31,22%. Sektor perdagangan besar dan eceran menyusul dengan 18,15%, sementara pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 11,62%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 12,39%, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial meningkat 9,81%. Investasi Jawa Timur juga naik 8,69%, salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa, dan provinsi ini menyumbang 1,49 poin persentase terhadap pertumbuhan Pulau Jawa.

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Jawa Barat memiliki nilai PDRB mencapai Rp844,54 triliun pada kuartal III-2026 dan menjadi provinsi dengan perekonomian terbesar ketiga di Pulau Jawa, menguasai sekitar 22,68% dari total ekonomi wilayah ini. Kekuatan utamanya berada pada aktivitas pabrik dan industri pengolahan, yang menyumbang 40,67% terhadap total perekonomian Jawa Barat. Wilayah seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta menjadi bagian dari kawasan industri yang berperan penting dalam kegiatan manufaktur nasional.

Jawa Barat Catat Pertumbuhan Tertinggi di Jawa

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Pulau Jawa, yakni 5,89% secara year on year. Besarnya aktivitas produksi menjadi faktor utama di balik capaian tersebut.

Dengan porsi industri pengolahan yang mencapai 40,67%, hampir separuh nilai ekonomi Jawa Barat masih bergantung pada kegiatan manufaktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Jawa Barat bertumpu pada sektor produksi, berbeda dengan DKI Jakarta yang lebih banyak ditopang jasa dan keuangan.