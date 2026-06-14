Pulang Kampung Haji: 85.290 Jemaah dan Petugas Sudah Tiba di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Urusan Islam (Kemenhaj) melaporkan bahwa hingga hari ketiga belas masa kepulangan, sekitar 41,7 persen total jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Proses pemulangan dilakukan secara bertahap dengan prioritas keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan. Sebanyak 222 kloter telah diangkatkan dari Arab Saudi, dengan 217 kloter yang sudah tiba di Indonesia. Selain itu, perpindahan jemaah Gelombang II dari Makkah ke Madinah juga berjalan, serta pencatatan 15.802 jemaah haji khusus yang telah pulang.

Hingga hari ketiga belas masa kepulangan jemaah haji Indonesia, sebanyak 85.290 jemaah dan petugas atau sekitar 41,7 persen dari total jemaah haji Indonesia telah tiba kembali di Tanah Air.

Kemenhaj Bongkar Dugaan Penipuan Badal Haji dan DAM oleh Oknum KBIHU Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan bahwa proses pemulangan jemaah terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Kami terus memastikan layanan pemulangan berjalan optimal agar seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman, dan selamat hingga kloter terakhir, kata Ichsan Marsha di Makkah, Minggu 14 Juni 2026.

Hingga hari ini, sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.378 jemaah dan 885 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.263 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri atas 84.425 jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 85.290 orang. Adapun pergerakan jemaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung.

Hingga hari heute, sebanyak 120 kloter dengan 46.017 jemaah dan 480 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Total jemaah dan petugas yang telah bergerak dari Makkah ke Madinah mencapai 46.497 orang. Untuk jemaah haji khusus, hingga hari ini tercatat sebanyak 15.802 orang telah kembali ke Tanah Air, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas





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Haji Pemulangan Jemaah Kemenhaj Kloter Makkah Madina

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