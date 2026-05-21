Puding Roti Tawar Caramel Kukus: Bahan, Cara Membuat, dan Kelebihan

Puding roti tawar karamel kukus adalah camilan manis yang praktis dan lezat. Bahan utama meliputi roti tawar, telur, susu cair, gula pasir, ekstrak vanila, dan untuk karamel dibutuhkan gula pasir serta air panas. Cairkan gula pasir di panci dengan api kecil hingga larut dan keemasan, lalu tambahkan air panas dan aduk hingga meleleh sempurna, kemudian tuang ke loyang dan biarkan mengeras. Untuk hasil yang mulus, alasi penutup kukusan dengan kain bersih agar uap air tidak menetes ke puding selama proses pengukusan.

Bahan utama apa saja yang dibutuhkan untuk membuat puding roti tawar karamel kukus ? Puding roti tawar karamel kukus bisa dibuat tanpa oven maupun mixer sehingga praktis untuk pemula.

Bahan-bahannya juga mudah ditemukan, membuat siapa saja dapat mencoba resep ini sendiri di rumah dengan langkah sederhana. Selain lezat, puding roti tawar karamel kukus juga cepat dibuat sehingga cocok menjadi camilan saat santai. Artikel Liputan6.com, Kamis (21/5/2026), ini akan memberikan panduan lengkap cara membuat puding roti tawar caramel kukus. Dari proses persiapan hingga penyajian, hidangan ini dapat menjadi pilihan praktis untuk pencinta makanan manis.

Untuk cara membuat puding roti tawar karamel kukus yang lezat, persiapan bahan adalah kunci utama. Bahan-bahan dibagi menjadi dua kategori utama





