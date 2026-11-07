Puan Maharani Dorong Pemuda Gereja Jadi Agen Perubahan Jelas di Manado

Ketua DPR Puan Maharani berpesan pada Konsultasi Nasional Pemuda Gereja di Manado agar generasi muda berani memperjuangkan kebenaran dan kritis menghadapi AI.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani menghadiri pembukaan Konsultasi Nasional Pemuda Gereja di Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat 6 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Puan berpesan agar generasi muda berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta berperan aktif membawa perubahan bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di aula Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado itu dihadiri pemuda dan remaja gereja dari berbagai daerah di Indonesia. Puan hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi VIII MY Esti Wijayati, serta Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

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Kehangatan Penyambutan di Tanah Minahasa

Kedatangan Puan disambut langsung oleh Ketua Panitia Konsultasi Nasional Pemuda Gereja, Rio Dondokambey. Turut hadir para pimpinan Sinode Gereja-gereja Anggota PGI, Pimpinan PGI Wilayah, Sinode Am Gereja-gereja, hingga Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Sejumlah tokoh penting lainnya juga hadir, termasuk Ketua Forum Pria Kaum Bapak PGI Olly Dondokambey bersama istri Rita Tamuntuan, Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan, serta Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Dr. Jeane Marie Tulung.

Mengawali sambutannya, Puan menyoroti pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia mengungkapkan perasaannya yang hangat diterima di kawasan Minahasa tersebut. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para peserta yang hadir di lokasi acara.

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Momentum 98 Tahun Sumpah Pemuda dan Peran Pemuda

Puan kemudian mengaitkan peran generasi muda dengan peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa sejarah membuktikan perubahan besar suatu bangsa kerap berawal dari keberanian anak muda dalam memperjuangkan gagasan dan cita-cita. Tonggak sejarah tersebut mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering kali lahir dari keberanian generasi muda untuk memikirkan sesuatu yang belum terpikirkan oleh zamannya.

Menurut Puan, pemuda juga harus berani memperjuangkan sesuatu yang belum menjadi kenyataan, serta mempersatukan sesuatu yang sebelumnya terpecah-pecah. Dia mencontohkan berbagai gerakan mahasiswa dan pemuda di sejumlah negara, mulai dari perjuangan hak asasi manusia, demokrasi, kepedulian terhadap lingkungan, hingga perlawanan terhadap rasisme. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda kerap menjadi kekuatan yang menggugat ketidakadilan, menantang kemapanan, dan membuka jalan bagi perubahan sosial.

Tantangan Era Digital dan Kecerdasan Buatan

Puan menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam mendorong pembaruan sosial. Pengalaman sejarah yang berbeda dengan generasi sebelumnya memungkinkan anak muda menghadirkan perspektif dan pendekatan baru dalam menghadapi persoalan. Pemuda hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang berkembang dengan kecepatan luar biasa. Pengetahuan semakin mudah diakses, batas-batas geografis semakin terbuka, dan kesempatan untuk belajar, berinovasi, serta membangun gerakan bersama semakin luas.

Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas berpikir. Banyaknya informasi yang tersedia juga belum tentu menghasilkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Ia menekankan bahwa pemuda tidak cukup hanya menjadi penerima informasi, pengguna teknologi, atau pengikut perubahan. Pemuda perlu memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, menguji kebenaran, memahami persoalan secara mendalam, dan mengubah pengetahuan menjadi tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

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Bahaya Disinformasi AI dan Kritisnya Pemuda

Menurut Puan, tantangan generasi muda saat ini bukan hanya memperoleh informasi, melainkan juga memilah fakta dari manipulasi serta membedakan pengetahuan dengan opini. Anak muda juga perlu menyikapi persoalan keterasingan manusia, ketimpangan, dan ketidakadilan yang dapat muncul seiring perkembangan zaman. Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi yang menjadi perhatian Puan adalah penyebaran hoaks dan disinformasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Puan memperingatkan bahwa AI sangat canggih namun memerlukan kehati-hatian tinggi. Dengan hanya mengetik atau prompting di gadget, konten-konten hoax dan disinformasi dapat dihasilkan dalam sekejap. Di sinilah generasi muda harus berpikir kritis agar tidak termakan hoaks yang beredar di ruang digital. Pesan ini menjadi penutup penting dari arahan Ketua DPR RI kepada para pemuda gereja dan aktivis muda yang hadir.