Puan Maharani Buka Masa Sidang II DPR RI, Soroti 12 Isu Strategis

Puan Maharani mengumumkan Masa Sidang II DPR RI pada 10 November hingga 17 Desember 2026 dan memerinci 12 isu pengawasan, termasuk kasus penyadapan presiden.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026. Pengumuman itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (10/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Puan memerinci 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI. Isu pertama yang ia sebut adalah penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Republik Indonesia, yang menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka.

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Dua Belas Isu Strategis Pengawasan DPR

Puan menyebut 12 isu strategis sebagai fokus pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini. Fungsi pengawasan tersebut, menurut Puan, diarahkan pada isu yang menjadi perhatian masyarakat dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Selain penyadapan presiden, daftar isu yang disampaikan mencakup penanganan kasus perundungan anak. Isu lainnya adalah percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana serta perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.

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Puan juga menyinggung evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, ia menyebut pemerataan program revitalisasi sekolah dan penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak.

Dukungan DPR pada Pengusutan Kasus Penyadapan Presiden

Puan menyatakan DPR RI mendukung kepolisian dalam mengusut kasus dugaan penyadapan presiden. Ia menekankan pengusutan harus dilakukan secara transparan dan profesional agar kasus ini terungkap secara jelas.

Dalam penjelasannya, Puan menegaskan kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Penegasan ini menjadi bagian dari pesan DPR mengenai batas penggunaan kewenangan negara.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. Menurut Puan, aparat tidak boleh menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan tugasnya.

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Pesan Puan untuk Anggota DPR Masa Sidang II

Puan menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada anggota dewan yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia meminta seluruh anggota menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan penuh amanah sebaik-baiknya.

Masa Sidang II DPR RI akan berjalan hingga 17 Desember 2026. Dalam rentang waktu tersebut, DPR akan mengawasi 12 isu strategis yang telah disebutkan Puan, sehingga pemerintah dan aparat terkait perlu menindaklanjuti setiap isu itu sesuai ketentuan yang berlaku.