PTUN Jakarta Tinjau Kelanjutan Gugatan Suket Pendidikan SMA Gibran

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menimbang penghentian atau kelanjutan perkara suket pendidikan SMA Gibran setelah Kemendikdasmen mencabut surat tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tengah membahas apakah sidang gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka harus dihentikan atau dilanjutkan. Permintaan ini muncul setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) resmi mencabut surat tersebut pada tahun 2019 yang menjadi objek sengketa.

Kemendikdasmen Minta Hentikan Sidang Suket Gibran

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi meminta majelis hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. Alasan utama permintaan ini adalah karena surat keterangan yang diterbitkan pada tahun 2019 sudah dicabut sehingga tidak berlaku lagi secara hukum. Kuasa hukum Kemendikdasmen juga menyerahkan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 kepada hakim sebagai bukti resmi pencabutan.

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Surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tatang Muttaqin pada tanggal 11 November 2026 tersebut secara eksplisit mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Kehadiran dokumen terbaru ini menjadi faktor krusial dalam dinamika persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi. Pihak Kemendikdasmen berargumen bahwa keberadaan surat yang sudah dicabut menghilangkan objek sengketa yang valid untuk diperiksa lebih lanjut.

Posisi Tergugat Intervensi Berkeberatan Atas Penghentian

Sementara itu, pihak tertanggal intervensi yang diwakili oleh M Rullyandi menyampaikan sikap keberatan jika sidang disetop atau dihentikan. Pihak ini meminta majelis hakim PTUN untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara terkait Gibran tersebut dengan alasan penegakan hukum formil dan materil. M Rullyandi menekankan bahwa permohonan untuk menghentikan sidang merupakan tindakan intervensi hukum yang tidak sesuai dengan penetapan yang sudah ada sebelumnya.

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Menurut M Rullyandi, sidang sudah melewati tahap jawab-menjawab dan ada penetapan dari majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan. Sikap penolakan ini diajukan agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam antara pihak penggugat, tergugat, dan tertanggal intervensi mengenai nasib kelanjutan kasus ini.

Perkara Ditunda Tiga Jam Untuk Musyawarah Majelis

Merespons perbedaan pandangan antara penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan, tertanggal yang meminta penghentian, dan tertanggal intervensi yang menolak, ketua majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang selama tiga jam. Majelis hakim akan bermusyawarah internal untuk menentukan apakah penanganan perkara tersebut akan dihentikan atau dilanjutkan secara resmi. Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyatakan bahwa mereka akan melakukan skorsing sidang untuk menyelesaikan perbedaan pandangan ini.

Penggugat yang diwakili kuasa hukum Denny Indrayana juga menyampaikan permohonan pencabutan gugatan karena kondisi telah berubah. Denny Indrayana menjelaskan bahwa informasi dari tergugat bahwa surat keterangan sudah dicabut sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung menjadi dasar permohonan tersebut. Perubahan status hukum ini dianggap sebagai alasan kuat untuk menarik kembali gugatan yang telah diajukan.

Penegasan Yusril Ihza Mahendra Tentang Putusan Mahkamah Agung

Di lokasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan pencabutan surat keterangan ijazah Gibran oleh Kemendikdasmen. Menurut Yusril, pencabutan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran secara final. Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung sudah final sehingga penyetaraan pendidikan Pak Gibran dianggap batal.

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Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 karena dianggap cacat substansi dan prosedur. Surat keterangan itulah yang digunakan saat Gibran didaftarkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 lalu. Pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai Pasal 53 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kewajiban ini mengatur bahwa pejabat harus melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusannya secara utuh.