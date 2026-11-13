PTUN Jakarta Putus Gugatan Gibran: SK Pencabutan Suket Ijazah Diserahkan

PTUN Jakarta mengakhiri gugatan PT Mercy karena Kemendikdasmen menyerahkan SK pencabutan suket ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka menjadi gugur pada Kamis (12/11/2026). Keputusan penghentian sidang ini diambil karena objek utama gugatan telah ditarik secara hukum oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen).

Penyerahan SK Pencabutan ke PTUN

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengonfirmasi bahwa pihak kementerian telah menyerahkan Surat Keputusan pencabutan surat keterangan tersebut langsung kepada pengadilan dalam persidangan hari itu. Penyerahan fisik dokumen ini merupakan tindak lanjut langsung dari putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan kementerian meninjau kembali legalitas dokumen pendidikan Gibran.

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Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti juga membenarkan terbitnya surat keputusan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dokumen tersebut resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang sebelumnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Mekanisme Hukum Pencabutan Dokumen

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 resmi diterbitkan sebagai instrumen hukum pencabutan. Dokumen ini ditandatangani oleh Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada Senin (11/11/2026), sehari sebelum penyerahan ke PTUN.

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Dengan dicabutnya Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, maka dasar legalitas penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka dianggap telah lenyap secara administratif. Langkah ini menutup akses legal bagi PT Mercy Toga Kirana yang mengajukan gugatan karena objek sengketa tidak lagi berlaku.

Implikasi Pasca Putusan Pengadilan

Kedua belah pihak kini berada dalam posisi di mana objek gugatan telah dihapuskan oleh instansi pembuat dokumen. Kehadiran Gibran dan tim hukumnya dalam sidang menjadi simbolis setelah keputusan penghentian sidang dibacakan oleh Hakim Ketua Rahmadi.

Proses hukum di pengadilan tata usaha negara berakhir dengan status kasus yang diselesaikan melalui pencabutan objek sengketa oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakhiri pertentangan administrasi publik selama beberapa waktu terakhir terkait status pendidikan calon wakil presiden terpilih tersebut.