PTPN IV Regional V Gelar Aksi Bersih Lingkungan Serentak di Empat Wilayah Kalimantan

PTPN IV Regional V mengadakan aksi bersih lingkungan secara serentak di seluruh wilayah operasionalnya yang mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kegiatan ini digelar pada Sabtu, 06 Juni 2026, sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema global #NowForClimate. Pelaksanaan dilakukan di Region Office, unit kebun, dan pabrik kelapa sawit (PKS) dengan fokus pembersihan area perkantoran, fasilitas operasional, saluran drainase, ruang kerja, serta area hijau. Business Support Head PTPN IV Regional V, Donny Amril, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama jajaran kepala bagian dan seluruh karyawan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas lingkungan kerja, menumbuhkan budaya peduli lingkungan, serta menciptakan kondisi yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, Donny Amril menekankan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak dimaknai sebagai acara seremonial belaka, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui tindakan nyata yang konsisten. Melalui tema #NowForClimate, perusahaan menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Keterlibatan seluruh karyawan diharapkan dapat memperkuat budaya peduli lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Aksi bersih lingkungan ini menjadi bagian dari implementasi prinsip keberlanjutan yang terus dijalankan oleh PTPN IV Regional V dalam upaya menjaga ekosistem dan mendukung kesejahteraan bersama.

PTPN IV Regional V mengadakan aksi bersih lingkungan secara serentak di seluruh wilayah operasionalnya yang mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini digelar pada Sabtu, 06 Juni 2026, sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema global #NowForClimate. Pelaksanaan dilakukan di Region Office, unit kebun, dan pabrik kelapa sawit (PKS) dengan fokus pembersihan area perkantoran, fasilitas operasional, saluran drainase, ruang kerja, serta area hijau. Business Support Head PTPN IV Regional V, Donny Amril, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama jajaran kepala bagian dan seluruh karyawan.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas lingkungan kerja, menumbuhkan budaya peduli lingkungan, serta menciptakan kondisi yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, Donny Amril menekankan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak dimaknai sebagai acara seremonial belaka, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui tindakan nyata yang konsisten. Melalui tema #NowForClimate, perusahaan menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

Keterlibatan seluruh karyawan diharapkan dapat memperkuat budaya peduli lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Aksi bersih lingkungan ini menjadi bagian dari implementasi prinsip keberlanjutan yang terus dijalankan oleh PTPN IV Regional V dalam upaya menjaga ekosistem dan mendukungkesejahteraan bersama





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PTPN IV Regional V Aksi Bersih Lingkungan Hari Lingkungan Hidup #Nowforclimate Kalimantan

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