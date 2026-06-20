PTPN IV PalmCo Melaksanakan Program Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan Perbaikan Rumah Ibadah

PTPN IV PalmCo telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial kepada lebih dari 1.000 anak yatim-duafa dan perbaikan 16 rumah ibadah hingga Juni 2026. Inisiatif ini bertujuan menyelaraskan aktivitas operasional dengan penguatan spiritual karyawan dan merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.

PTPN IV PalmCo telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial kepada lebih dari 1.000 anak yatim-duafa dan perbaikan 16 rumah ibadah hingga Juni 2026. Inisiatif ini bertujuan menyelaraskan aktivitas operasional dengan penguatan spiritual karyawan dan merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar .

Program TJSL ini berfokus pada aspek keagamaan dan sosial, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui program TJSL yang berfokus pada aspek keagamaan dan sosial, dengan intervensi fisik seperti perbaikan sanitasi dan ruang wudhu di fasilitas ibadah menjadi prioritas. Dukungan operasional bulanan juga diberikan kepada panti asuhan yang membutuhkan.

PTPN IV PalmCo memfokuskan alokasi program TJSL keagamaan dan sosial pada dua pilar utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah operasional perusahaan dan perbaikan fasilitas rumah ibadah yang dinilai mendesak dan membutuhkan intervensi fisik. Inisiatif kepedulian ini telah menjangkau lebih dari 1.000 jiwa, mencakup santunan tunai bagi ratusan anak yatim dan kaum duafa di wilayah Sumatera Selatan hingga Jambi.

Selain itu, ada penyaluran berkala Paket Beras SPHP serta distribusi ratusan paket sembako dalam berbagai rangkaian bakti sosial. Untuk infrastruktur keagamaan, bantuan didistribusikan kepada 16 masjid dan mushalla yang tersebar di wilayah operasional perusahaan, termasuk di Rokan Hulu, Labuhan Batu, Aceh, hingga Lampung. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah ibadah, meliputi pembangunan menara masjid, perbaikan atap, pengadaan pendingin ruangan (AC), serta pembangunan fasilitas MCK.

PTPN IV PalmCo menekankan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program TJSL-nya, dengan kolaborasi erat dengan pengurus rumah ibadah dan perangkat desa setempat menjadi kunci utama. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan urgensi di lapangan. Kepala Dusun Talang Merindu, Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Hendi, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara perusahaan perkebunan milik pemerintah itu dengan masyarakat. Ia berharap kolaborasi seperti ini dapat terus terjalin dalam mendukung pembangunan di wilayah.

Selain itu, sejumlah unit kerja PTPN IV PalmCo juga menggelar kegiatan zikir dan shalawat bersama dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah. Rangkaian doa bersama penyambutan tahun baru Hijriah ini tidak hanya berhenti pada ritual keagamaan, tetapi juga diterjemahkan dalam bentuk kepedulian sosial. Kontinuitas program TJSL PTPN IV PalmCo juga terlihat dalam dukungan operasional panti asuhan.

Pada Mei 2026, bantuan untuk operasional panti asuhan yang menaungi 25 anak yatim piatu langsung diserahkan oleh perwakilan staf PTPN IV kepada H. Een Zainudin selaku pengurus Panti Asuhan Darul Aitam di Jambi. Bantuan ini digunakan untuk membayar biaya listrik dan air ledeng yang memang sudah waktunya untuk dibayarkan. H. Een Zainudin, pengurus Panti Asuhan Darul Aitam, mengaku senang dan berterima kasih.

Ia menyebutkan bahwa uang bantuan akan digunakan untuk membayar tagihan listrik PLN dan PDAM, serta membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur. Dukungan serupa juga dirasakan oleh panti asuhan di luar Sumatera, seperti Panti Asuhan Hidayatullah Pontianak. Pengasuh panti, Arif Hartono, mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu aktivitas pengasuhan anak-anak asuh, khususnya selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Arif menambahkan bahwa dukungan dari PTPN IV akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian anak-anak panti sekaligus memastikan kegiatan pembinaan tetap berjalan dengan baik di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keberadaannya memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga





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