PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) merintis pembangunan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, Sulawesi Selatan, serta akan melakukan hal serupa di Lampung berkolaborasi dengan BUMN Berdikari. Proyek yang mencakup pembibitan hingga produksi telur diharapkan dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah, meningkatkan ketahanan pangan, menstabilkan harga, dan menciptakan lapangan kerja. Wakil Ketua PTPN I, Aris, menyampaikan optimismisme terhadap keberlanjutan proyek ini dalam upaya mengatasi fluktuasi pasar, khususnya di Jawa.

PTPN I memulai pembangunan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone , Sulawesi Selatan yang mencakup seluruh siklus mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga produksi telur. Proyek serupa juga akan dikembangkan di Lampung melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdikari.

Wakil Ketua PTPN I, Aris, menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah. Telur yang dihasilkan dari peternakan terintegrasi ini预期 akan dapat diserap oleh MBG guna memenuhi kebutuhan akan asupan protein bagi peserta program. Dengan demikian, PTPN I berharap dapat berkontribusi langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga telur di pasar domestik, sambil menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal.

Aris juga mengungkapkan bahwa keberadaan peternakan terintegrasi diharapkan dapat mengatasi masalah fluktuasi harga yang sering terjadi pada sektor ayam telur, khususnya di Pulau Jawa. Ia mencontohkan bahwa hasta ini banyak peternak ayam telur di Jawa yang mengalami kesulitan karena produknya tidak tertangkap oleh pembeli besar seperti MBG, sehingga harga di pasar lokal often terpengaruh oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.

Dengan masuknya produk telur PTPN I ke dalam program MBG, diyakini akan terjadi peningkatan daya serap yang dapat meningkatkan harga gabungan bagi peternak, sekaligus menjamin ketersediaan telur bagi masyarakat yang-seqbut bantuan pangan. Model integrasi yang diterapkan, dari pembibitan hingga produksi, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mengontrol kualitas secara keseluruhan. Sementara di Sulawesi Selatan, groundbreaking untuk peternakan di Bone telah dilakukan dan proyek di Lampung sedang dalam Persiapan.

Kolaborasi dengan BUMN Berdikari di Lampung diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang tersedia dan sinergi dengan other Among BUMN yang bergerak di bidang pertanian. PTPN I menargetkan bahwa di setiap lokasi, peternakan akan memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi necessidade regional sekaligus menyumbang untuk cadangan nasional. Dengan strategi pengembangan di dua pulau besar, PTPN I berambisi menjadi pionir dalam pembangunan agroindustri ayam petelur yang berkelanjutan dan dapat diulang di other daerah.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur pendukung sehingga愿景 ini dapat tercapai according to rencana yang telah ditetapkan





tribunnews / 🏆 37. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PTPN I Peternakan Ayam Terintegrasi Bone Lampung MBG Ketahanan Pangan Telur BUMN Berdikari Harga Ayam Telur Agroindustri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DKI tawarkan Singapura untuk investasi bangun MRT Fase 3-4 dan TODGubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membuka peluang investasi Singapura pada proyek MRT Jakarta Fase 3 dan Fase 4, serta Transit-Oriented Development ...

Read more »

Kejar Swasembada Gula, PTPN I Perluas Ribuan Hektare Kebun Tebu hingga SulawesiTak hanya terhadap ekspansi lahan terhadap komoditas tebu, PTPN I juga akan melakukan ekspansi lahan untuk menanam sorgum.

Read more »

Bahlil Berniat Bangun Storage untuk CPE, DEN Kaji Pemanfaatan Tangki 'Idle' yang Lebih HematSatya menargetkan agar peningkatan cadangan energi nasional dari yang semula 18–21 hari, dapat menjadi minimal 30 hari.

Read more »

PTPN I Tunggu Arahan BP BUMN soal Hibah Lahan TNI AU di BengkuluPT Perkebunan Nusantara (PTPN) I terus berkoordinasi dengan tim aset dan juga BP BUMN terkait rencana hibah lahan seluas sekitar

Read more »