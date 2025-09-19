PTPN Group Luncurkan Research Day 2025: Dorong Inovasi dan Keberlanjutan Industri Perkebunan

Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group) meluncurkan Research Day 2025 untuk memperkuat peran sebagai penggerak inovasi di industri perkebunan Indonesia. Acara ini bertujuan membangun ekosistem riset terpadu, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, serta mendorong keberlanjutan. Fokus penelitian meliputi komoditas unggulan PTPN, penerapan teknologi baru, dan kontribusi terhadap program strategis nasional.

Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group) terus memperkuat posisinya sebagai penggerak utama inovasi di industri perkebunan Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui peluncuran Research Day 2025 , yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 17 September, dengan tema “Research for Smart and Sustainable Plantation”. PTPN berambisi membangun ekosistem riset terintegrasi yang melibatkan akademisi, lembaga penelitian, dan mitra strategis.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi konkret bagi berbagai tantangan yang dihadapi sektor perkebunan nasional. Sebagai pemain kunci dalam industri perkebunan, PTPN Group meyakini bahwa riset adalah fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing secara keseluruhan. Research Day 2025 menjadi platform bagi PTPN Group untuk memperluas kolaborasi dan mengadopsi ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru yang relevan dengan kebutuhan industri perkebunan yang dinamis.\Acara ini menjadi bukti konkret komitmen PTPN Group terhadap pengembangan riset. Dison M.P. Girsang, Ketua Komite Riset PTPN Group, mewakili Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Rizal H. Damanik, menyampaikan bahwa perusahaan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung kegiatan riset. Anggaran ini mencapai sekitar 5% dari total biaya sumber daya manusia setiap tahunnya. Dison berharap bahwa Research Day 2025 akan semakin memperkuat peran PTPN Group sebagai pusat keunggulan riset, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, memastikan keberlanjutan bisnis, memperkuat kolaborasi dengan para peneliti, serta menghasilkan ide-ide konstruktif untuk menjawab tantangan yang ada di industri perkebunan saat ini dan di masa depan. Program Research Day 2025 juga diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang selaras dengan perkembangan zaman.\Fokus utama penelitian dalam Research Day 2025 adalah pada komoditas unggulan PTPN Group, termasuk kelapa sawit, karet, teh, kopi, tembakau, kelapa, dan tebu. Tema-tema penelitian akan difokuskan untuk mendorong penerapan teknologi baru, meningkatkan daya saing industri, serta memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap pencapaian program strategis nasional. Hal ini mencakup penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penggunaan teknologi digital untuk optimalisasi produksi, pengembangan varietas unggul, dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Melalui inisiatif ini, PTPN Group berupaya untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor perkebunan





