PT Trisula International Tbk Catat Penjualan Rp1,33 Triliun di Kuartal III 2026

PT Trisula International Tbk mencatatkan penjualan sebesar Rp1,33 triliun pada September 2026 dengan pertumbuhan 12,15 persen. Emiten ini juga mengumumkan rencana buyback saham senilai Rp10 miliar.

PT Trisula International Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang kuartal ketiga tahun 2026 berdasarkan data keterbukaan informasi resmi dari Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 5 November 2026. Perusahaan penyedia layanan pakaian terintegrasi tersebut berhasil meraup total penjualan sebesar Rp1,33 triliun hingga akhir September 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 12,15 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,18 triliun.

Mekanisme Pertumbuhan Segmen Bisnis

Struktur pendapatan perusahaan didominasi oleh segmen manufaktur yang berperan sebagai penopang utama pertumbuhan operasional. Kontribusi segmen ini mencapai 66 persen terhadap total penjualan dengan perolehan nilai Rp1,1 triliun dan pertumbuhan year-on-year (YoY) sebesar 10,9 persen. Kinerja positif juga dicatatkan oleh lini bisnis distribusi yang tumbuh pesat hingga 32,2 persen YoY menjadi Rp317,5 miliar. Lini bisnis ini menempati posisi sebagai kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan perusahaan dengan porsi 19 persen.

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Selain dua segmen utama tersebut, PT Trisula International Tbk juga mencatatkan kontribusi dari lini bisnis ritel dengan perolehan Rp115,7 miliar. Lini bisnis seragam menyumbang pendapatan sebesar Rp113,5 miliar, sementara lini bisnis perhotelan mencetak pendapatan sebesar Rp16,4 miliar. Komposisi pendapatan ini mencerminkan diversifikasi sumber penghasilan perusahaan yang tetap terjaga di tengah dinamika pasar global.

Posisi Pasar Ekspor dan Domestik

Ditinjau dari perspektif wilayah penjualan, pasar ekspor tetap menjadi kontributor utama bagi PT Trisula International Tbk dengan porsi sekitar 60 persen dari total penjualan. Pada periode berjalan ini, penjualan ekspor mengalami kenaikan sebesar 11,4 persen YoY menjadi Rp802,2 miliar. Penguatan kinerja ekspor ini sejalan dengan permintaan internasional yang stabil untuk produk tekstil dan garmen yang diproduksi oleh perusahaan.

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Di sisi lain, penjualan domestik juga menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan. Hingga September 2026, penjualan domestik meningkat sebesar 13,3 persen YoY dengan perolehan mencapai Rp531,2 miliar. Peningkatan permintaan dalam negeri ini menandakan bahwa basis konsumen lokal bagi produk-produk PT Trisula International Tbk terus berkembang seiring dengan pemulihan ekonomi domestik.

Kompetisi Pemangku Kepentingan dan Visi Manajemen

Widjaya Djohan, Direktur Utama PT Trisula International Tbk, menyatakan rasa syukur atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kinerja positif hingga kuartal III 2026. Ia menegaskan bahwa fundamental bisnis perusahaan tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai dinamika dan tantangan di pasar. Pernyataan ini menjadi indikator penting mengenai strategi manajemen dalam mempertahankan stabilitas operasional dan profitabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pernyataan Widjaya Djohan tersebut didukung oleh data laba usaha yang naik menjadi Rp107,87 miliar dari periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp106,81 miliar. Meskipun beban pokok penjualan naik 15,02 persen menjadi Rp1,02 triliun dari Rp893,58 miliar pada tahun sebelumnya, laba kotor perusahaan masih mampu tumbuh 3,47 persen menjadi Rp305,56 miliar. Hal ini menunjukkan efisiensi pengelolaan biaya produksi yang relatif baik meskipun terjadi kenaikan harga pokok.

Dampak Nyata dan Langkah Strategis Selanjutnya

Sebagai respons terhadap kondisi pasar yang fluktuatif, PT Trisula International Tbk mengumumkan rencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback senilai Rp10 miliar. Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga saham dan mempertahankan kepercayaan investor. Pelaksanaan buyback akan berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak 3 November 2026 hingga 2 Februari 2027. Dalam periode tersebut, perusahaan berencana membeli kembali maksimal 2 persen dari modal disetor atau setara dengan 62 juta saham.

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Perseroan menetapkan harga pembelian maksimum sebesar Rp165 per saham dengan mempertimbangkan harga yang dinilai wajar. Widjaya Djohan meyakini bahwa pelaksanaan program buyback tidak akan mengganggu kinerja maupun keberlangsungan operasional perusahaan. Keyakinan ini didasarkan pada fundamental bisnis yang tetap solid, tercermin dari capaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp33,23 miliar hingga kuartal III 2026. Selain itu, perseroan juga berencana meningkatkan kapasitas produksi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.