PT Toyota Astra Financial Service Buka Lowongan Akuntan Analis hingga Desember 2026

PT Toyota Astra Financial Service membuka lowongan Akuntan Analis untuk lulusan baru. Pendaftaran dibuka hingga 5 Desember 2026 via Kalibrr. Cek kualifikasi dan tugas lengkap.

PT Toyota Astra Financial Service membuka kesempatan karir bagi lulusan baru pada posisi Akuntan Analis. Lowongan ini resmi dipublikasikan melalui kanal karir perusahaan di platform Kalibrr pada Jumat, 6 November. Proses rekrutmen berlangsung untuk menjaring talenta muda yang siap mengelola keuangan perusahaan.

Tanggung Jawab Posisi Akuntan Analis

Kandidat yang bergabung harus memastikan pelaporan keuangan dan perpajakan sesuai standar akuntansi. Tugas utama meliputi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara konsisten. Setiap dokumen harus terdokumentasi dengan rapi dan akurat untuk mendukung transparansi data keuangan.

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Kualifikasi Minimal Pelamar

PT Toyota Astra Financial Service menetapkan syarat kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang baik bagi pelamar. Kandidat juga dituntut mampu bekerja dalam tim serta memiliki manajemen waktu yang efektif. Keterampilan ini menjadi prasyarat mutlak untuk menjalankan fungsi akuntansi di lingkungan perusahaan.

Durasi Pendaftaran Hingga Akhir 2026

Batas waktu resmi pendaftaran untuk posisi Akuntan Analis telah ditetapkan hingga 5 Desember 2026. Calon pelamar harus mendaftar secara online melalui platform Kalibrr sebelum tenggat tersebut. Keterlambatan pengajuan dokumen atau formulir pendaftaran tidak akan dipertimbangkan oleh tim rekrutmen.

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Peran Strategis dalam Grup Astra

PT Toyota Astra Financial Service didirikan oleh Astra Internasional dan Toyota Financial Service Corporation. Perusahaan ini berfungsi sebagai entitas keuangan utama dalam ekosistem Astra Group. Fokus bisnisnya adalah menyediakan solusi pembiayaan yang mendukung penjualan otomotif di Indonesia.

Varian Pembiayaan Konvensional dan Syariah

Perusahaan menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan sesuai kebutuhan pelanggan di pasar domestik. Opsi pembiayaan tersedia dalam dua kategori utama yaitu konvensional dan syariah. Solusi ini dirancang untuk memfasilitasi pembelian kendaraan bermotor dengan fleksibilitas yang tinggi bagi konsumen.